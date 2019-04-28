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'İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu'

İzmir'de kalp nakli olmayı beklerken Arzu Öztürk ile tanışıp evlenen Yasin Ahmet Öztürk, kalp nakli olup dünyaya yeni gelen oğluyla gönlünce oynamanın hayalini kuruyor.
 28 Nisan 2019 21:30
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'İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu'

Bornova ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Öztürk'e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Bu süreçte Arzu Öztürk ile tanışan Yasin Ahmet Öztürk'e, tedavi süresince hayat arkadaşı destek oldu.

Hayatını yapay kalp destek cihazıyla sürdüren Yasin Ahmet Öztürk ile Arzu Öztürk, 2018 yılında hayatını birleştirdi.

Kalp nakli olmayı bekleyen eşine 9 ay önce baba olacağının müjdesini veren Arzu Öztürk, 18 Nisan'da "Rüzgar" ismini verdikleri 2 kilo 800 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Öztürk çiftinin dünyaya gelen çocuklarıyla mutlulukları bir kat daha arttı. Onların en büyük isteği, uygun kalbin bulunmasının ardından baba Öztürk'ün sağlığına kavuşması.

- "Hayallerim bir bir gerçek oldu"

Yasin Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, tüm gününü oğlunun yanında geçirdiğini söyledi.

Yaşadığı sağlık sorununa rağmen hiç ümitsizliğe kapılmadığını belirten Öztürk, "Hastayken evlenip çocuk sahibi olacağım aklıma gelmezdi, evlenmeyi düşünmüyordum ama eşim sağ olsun öyle bir destekçim oldu ki evlendik, çocuğumuz dünyaya geldi. Hayallerim bir bir gerçek oldu. Ailem ve evladım benim her şeyim. İnşallah nakil de olursam her şey çok güzel olacak." dedi.

Öztürk, zarar vermekten korktuğu için çocuğunu dünyaya geldikten 2 gün sonra kucağına alabildiğini, o anlarda kalbinin heyecandan duracağını hissettiğini ifade etti.

- "İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu"

Çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından kendisi için uygun kalbin bulunup nakledileceğine dair umutlarının arttığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu. Hayırlısıyla bir nakil olursam daha da mutlu olacağız. Oğlumun ismini Rüzgar koyduk. Bunun nedeni, rüzgar kimini üşütür, kimini ise ısıtır. Oğlum, benim hayata bağlanma gerekçem oldu. Artık eşimle hayata dört değil sekiz elle sarılıyoruz. Kalp destek cihazıyla yaşamak zor olabilir ama hayallerinizi gerçekleştirmek o kadar da zor değil, insan isteyince her şeyi yapıyor. Nakil olunca ilk iş olarak oğlumla ve ailemle beraber denize gitmek ve gezmek istiyorum."

Öztürk, nakil oluncaya kadar bedeninin yorulmayacağı bir işte çalışmak istediğini, bu konuda herkesten yardım beklediğini aktardı.

- "Evladımız bizim umudumuz oldu"

Arzu Öztürk de anne olacağını öğrendiği ilk gün hayatının en mutlu günü olduğunu, bunu eşiyle paylaştığında onun dakikalarca sevinç gözyaşı döktüğünü söyledi.

Eşiyle her zorluğu beraber göğüslediklerini dile getiren Öztürk, "Evladımız bizim umudumuz oldu. İki kişiydik şimdi 3 olduk, bir de eşim nakil olursa her şey daha iyi olacak. Mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Kolay bir süreç değil ama inşallah bunu da atlatacağız. Eşime de söyledim, 'inanıyorum bu saatten sonra nakil çıkacak sana ve daha mutlu olacağız' dedim." diye konuştu.

Öztürk, organ nakli konusunda herkesin daha duyarlı olması gerektiğini, bağışlanan bir organın toplumda birçok insanın ve ailenin hayatını kurtardığını hatırlattı.
Anadolu Ajansı
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