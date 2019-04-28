Devlet desteğiyle açtıkları gözleme evi hayatlarını değiştirdi

Şırnak'tan 6 yıl önce eşi Rahmi Ölmez ve çocukları ile Van'a gelen Halime Ölmez, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "Van İlinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Projesi" kapsamında maddi destek alarak kent merkezinde gözleme evi açtı.

Ölmez, buradan sağladığı gelirle, 2'si işitme engelli ortaokul, biri işitme engelli lise öğrencisi, biri üniversite sınavlarına hazırlanan, 3'ü de yaşı daha küçük olan 7 çocuğunun geçimini sağlıyor.

Halime Ölmez, AA muhabirine, tek gelir kaynaklarının açtıkları gözleme evi olduğunu söyledi.

Çok sayıda engel ve zorlukla karşılaştıklarını ama her şeye rağmen hayatlarına devam ettiklerini anlatan Ölmez, devlet desteği ile açtığı iş yerinde eşinin de yardımıyla çalışarak çocuklarının ihtiyaçlarını giderdiğini ifade etti.

En büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade eden Ölmez, şöyle konuştu:

"Bir kadının eşinin yanında olması çok büyük bir mutluluk ve insana güven veriyor. Yaptığın işte daha azimli oluyorsun. Bir bayanın tek başına yapamayacağı şey yoktur ancak erkeklerin arkasında yürümektense, yanında yürümek çok büyük mutluluk veriyor. Eşim servis şoförlüğü yaptığı dönemde kaza geçirdi. Kazadan sonra iş göremez hale geldi. Bu durumda işin yükü bana kaldı. O süreçte büyük zorluklar yaşadık. Şırnak'tan Van'a geldiğimizde çocuklarımız engelli olduğu için bizi evden çıkardılar. İki evden taşınmak zorunda kaldık. Bu yüzden bir yerlerden başlamamız gerekiyordu."

Rahmi Ölmez ise Şırnak'tan Van'a geldikten sonra çocuklarının engelli oluşu nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarını dile getirdi.

İş yeri açtıktan sonra hayatlarının da değiştiğini vurgulayan Ölmez, "Şükürler olsun ki ayaktayız ve ekmeğimizi kazanıyoruz. Başka insanlara da tavsiyem şudur; eşinin yanında olmak gurur verici bir durumdur. Hem helal para kazanıyorsun hem de insanlara örnek oluyorsun. Kendi işini kurmak güzel bir duygu. Büyük bir paranın peşinde değiliz. Akşam evimize helalinden 2 ekmek götürüyorsak bize yetiyor." diye konuştu.