70'inde interneti öğrendi salçasını ABD'ye satıyor

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi İnternetle Hayat Kolay; 2014'ten bu yana süregelen 5 yıllık ilk fazında, 300'den fazla gönüllü ile çoğu kadın olmak üzere 50 bin katılımcıya interneti öğretti. Proje kapsamındaki eğitimlerde; temel kullanım, e-Devlet, e-Nabız, internet bankacılığı ve online alışveriş gibi, internetin hayatı kolaylaştıran yönleri anlatıldı. Aldıkları eğitimler sonrasında ürettikleri el işi ürünlerini, Japonya'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanına satan kadınlar birer başarı örneği oldu. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany'in de katıldığı "İnternetle Hayat Kolay" etkinliğinde, projenin geldiği nokta ve internet kullanıma sağladığı katkılar anlatıldı.

JAPONYA'YA GELİNLİK

Proje kapsamında verilen eğitimlerin sonrasında e-Ticaret ile tanışarak işlerini büyüten ve hatta dünyaya açılan başarılı kadınlardan bir tanesi, Semihe Şengül... İnterneti öğrendikten sonra reçel, salça, erişte gibi kendi ürettiği ürünlerin online satışına başlayan 70 yaşındaki Şengül; kısa süre içinde birçok şehre ve ABD'nin aralarında bulunduğu pek çok ülkeye bunları sattı.

Şanlıurfa'da eğitimlere katılan Sıdıka Cengizer ise, internetle tanıştıktan sonra kendi diktiği gelinlikleri Japonya dahil olmak üzere birçok ülkeye sattı. Terziliğin yanında bitkisel kozmetik ürünlerin satışını da yapan Cengizer'in ürünleri, Türk Standartları Enstitüsünden ilk helal sertifikalı bitkisel kozmetik ürün belgesi alarak büyük bir başarıya da imza attı.

6 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Sibel Sarı da, oto ve halı yıkama işini internetle tanıştıktan sonra büyüttü ve diğer kadınlara iş imkanı sağladı. Sarı, toplam 25 kadın çalışanıyla hem geniş kitlelere ulaşarak siparişlerini artırmış, e-Devlet ve internet bankacılığı gibi uygulamalarla da işlerini düzenleyerek kolaylaştırmış durumda.

Manisa'nın Soma ilçesi Yırca köyünde doğal sabun üretimi yapan Nazmiye Suer, proje kapsamında aldığı eğitimler sayesinde siparişlerini artık internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öncesinde siparişlerin takibinde sıkıntılar yaşayan Suer, aldığı eğitimler sayesinde artık işini kolaylıkla takip edebiliyor.

İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 72

Habitat Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği kapsamında yola çıktıklarını belirten Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany; kadınların internet kullanım oranlarının beş yılda yüzde 38'den yüzde 65'e, bilgisayar kullanımı oranlarının yüzde 39'dan yüzde 50'ye çıktığını belirtti. Doany "Türkiye'de genel anlamda internet kullanımı da yüzde 48'den yüzde 72'ye yükseldi. İnternetle Hayat Kolay projesini başarıyla tamamlamamızın ardından, yeni dönemde de kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini farklı projelerle geliştirip, üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

ÖMER TEMÜR