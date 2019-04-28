Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Sana 18 korumayı niye verdik?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının bir 'organizasyon' olmadığını belirterek, "Biz olay mahallinde 61 kişi tespit ettik. 61 kişinin 2'si Çubuk'tan ki onların da akrabalık ilişkisi var, 2'si İmam Hüseyin köyünden, 57'si Akkuzulu. Peki bu nasıl dışarıdan bir organizasyon?" dedi.

Şehit cenazelerinde protokole CHP il başkanlarının alınmaması için verdiği talimatının bir tedbir olduğunu kaydeden Soylu, bu talimatının arkasında olduğunu söyledi.

Aynı tedbiri Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemeye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için de almaya çalıştıklarını anlatan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"İstihbaratım bana, 'şu anda sosyal medyada birileri, bu FETÖ'cünün burada ne işi var diyor, şike ve mazbata meselesini gündeme getiriyor. Burada bir problem olacak' dedi. Ben de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u aradım. 'Arkadaşlarımızın sosyal medyadan ve diğer kaynaklardan edindiği bilgilere göre, bu maç kritik bir derbi maçı, burada bir problem söz konusu olabilir. Siz ev sahibisiniz, (İmamoğlu'na) böyle bir mesele olduğunu söyleyin' dedim. 'Sizin isminizi verebilir miyim?' dedi. Ben de 'memnuniyetle verebilirsiniz' dedim. Telefon edip rica etmiş, 'bakan beni arasın' demiş. Bunun üzerine Ali Koç'a, 'üzerimizdeki sorumluluğu attık. Biz de siz de tedbirlerimizi artıralım' dedim."

Kılıçdaroğlu'na 18 koruma tahsis ettiklerini söyleyen Soylu, "Cenazeye gitme kararı verdiklerinde haber vermiyorlar. Gidip baksınlar diye öncü iki eleman çıkartıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu 4 korumayla beraber gidiyor. Kılıçdaroğlu bu soruların birincisini sormaya başlarken, korumalarının ne iş yaptığına bir baksın? Bana bağlı o korumalar. Ben bakacağım ama kendisi de baksın. Yani koruma işiyle mi ilgileniyorlar yoksa başka işlerle mi meşguller bir baksın? Ben bu kadarını söylüyorum. Ben hesabını da hakkını da sorarım. Zaten bir genel müfettiş görevlendirdik, temel zaaf varsa bütün bunlara yukarıdan aşağıya bakacaklar" ifadesini kullandı.