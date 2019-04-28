9 gün tatil dopingi! Tam 2 milyon kişi
|28 Nisan 2019 16:55
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Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması hem tatilcilere hem de turizmcilere yaradı. Bu karardan herkesi olumlu etkilediğini ifade eden TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, rezervasyonların şimdiden hareketlenmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığının yaklaşık 1,5 ay önce açıklanması bizleri çok mutlu etti. Geçmişte bu tatil sürelerinin uzatıldığı 1 hafta önceden açıklanıyordu. Bu durum sadece tüketiciye yarıyordu. Bize fazla bir fayda sağlamıyordu. Bu kadar erken açıklanması hem tüketicinin daha ucuz tatil yapması hem de acentetelerin daha iyi gelir elde etmesi açısından olumlu oldu. Bu yüzden çok teşekkür ederiz. Turizmciler olarak bu konuyla ilgili taleplerimizi iletmiştik. Bundan sonra da bu tatil tarihlerinin her yılın başında planlanmasını istiyoruz. Son dönemde tüm sektörler seçim ortamından etkilendi. Seçimlerin sona ermesi tatil planlarına olumlu yansıdı. Acenteler de önemli bir işlem hacmi sağlayacak. Yaklaşık 2 milyon kişinin Türkiye içinde bayram tatiline gitmesini bekliyoruz. Bu da 3 milyar TL'lik alışveriş anlamına gelir. Kışın ardından bu gelişme acente temsilcilerini çok sevindirdi."
TUR REZERVASYONLARINDA ARTIŞ
Bayram tatilinin uzaması ile birlikte İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki tatilcilerin daha çok her şey dahil avantajının sunulduğu otelleri tercih ettiğini belirten Gencer, Ege kıyılarındaki en gözde tatil yerleri ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Bodrum, Marmaris, Antalya, Fethiye ve Lara'daki otel rezervasyonlarında artış var. Tatil süresi yalnızca 3-4 gün ile sınırlı olsaydı Kuşadası, Çeşme zaten doluyordu. Ama sürenin uzaması daha uzak bölgelerdeki tatil yerlerindeki talebi arttırdı. Yurt içi turlarına ilgi arttı. Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Kapadokya turları da ilgi çekiyor. Çünkü bu turlar 7-8 günü kapsıyor. Bu turların satışlarının da artmasını bekliyoruz. Bu tip bayramlarda her şey dahil sisteminin olduğu oteller tercih ediliyor. Bu oteller de daha çok Bodrum, Marmaris ile Belek, Antalya tarafında yoğunlaşmış durumda. Ama İzmir'e daha yakın olan Bodrum ve Marmaris çok rağbet görüyor."
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