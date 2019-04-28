1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayvacık sahilinde denizin rengi değişti

Çanakkale'nin önemli turizm merkezlerinden Ayvacık ilçesinde denizin rengi değişti.
 28 Nisan 2019 16:59
Yazdır
Ayvacık sahilinde denizin rengi değişti

Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki sahilde oluşan sarı renkli tabaka, vatandaşları tedirgin etti. Bölgede inceleme yapan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan alınan numune, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde ilgili bölüme gönderildi.

Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Mesut Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu tabakanın her yıl oluştuğunu belirterek, "Bu sarı tabakanın bölgedeki zeytin ve çam ağaçlarından düşen polenlerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Her yıl 3-4 gün süren bir renk değişimi bazı bölgelerde olabiliyor. Korkulacak veya endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşayan Suat Güney de denizdeki renk değişimine şaşırdığını anlatarak, "İlk defa böyle sarımtırak bir oluşum gördüm. Deniz üzerinde yaklaşık bir metreye varan bir genişlikte bu sarı tabaka oluşmuş. Şaşırdık açıkçası. İnşallah kısa sürede bu tabaka yok olur ve denizimiz tekrardan eski haline döner." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
29 Nisan 2019 00:58		 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor
28 Nisan 2019 23:06
Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu
28 Nisan 2019 22:53		 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'
28 Nisan 2019 22:39
Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı
28 Nisan 2019 22:25		 Atık varilleri soba yapıp ekonomiye kazandırıyor
28 Nisan 2019 21:44
Devlet desteğiyle açtıkları gözleme evi hayatlarını değiştirdi
28 Nisan 2019 21:37		 'İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu'
28 Nisan 2019 21:30
Kazada ölen genç kız son yolculuğa uğurlandı
28 Nisan 2019 19:39		 Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
28 Nisan 2019 19:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.04.2019 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
o kadar da değil artık 1
he 1
Yazar mezarlığı 1
uyumadan önceki son 10 dakika 4
hop hoop temas yok demek 2
az bilenin çok konuşması 1
günlük tutmak 7
güllüoğlu 2
ankara büyükşehir belediyesi'nin başına t.c eklenmesi 2
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam