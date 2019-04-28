Ayvacık sahilinde denizin rengi değişti
|28 Nisan 2019 16:59
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Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki sahilde oluşan sarı renkli tabaka, vatandaşları tedirgin etti. Bölgede inceleme yapan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan alınan numune, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde ilgili bölüme gönderildi.
Ayvacık İlçe Belediye Başkanı Mesut Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu tabakanın her yıl oluştuğunu belirterek, "Bu sarı tabakanın bölgedeki zeytin ve çam ağaçlarından düşen polenlerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Her yıl 3-4 gün süren bir renk değişimi bazı bölgelerde olabiliyor. Korkulacak veya endişe edilecek bir durum söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
Bölgede yaşayan Suat Güney de denizdeki renk değişimine şaşırdığını anlatarak, "İlk defa böyle sarımtırak bir oluşum gördüm. Deniz üzerinde yaklaşık bir metreye varan bir genişlikte bu sarı tabaka oluşmuş. Şaşırdık açıkçası. İnşallah kısa sürede bu tabaka yok olur ve denizimiz tekrardan eski haline döner." diye konuştu.
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