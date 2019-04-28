Lüks konut şantiyesinde bedava köfteye hücum

Bursa'da faaliyet gösteren köklü inşaat firmalarından Atış Yapı 'Yaza Merhaba' sloganıyla mangal partisi düzenlendi. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı programa firmanın eski ve yeni müşterileri katıldı. Tonlarca et mangallarda pişirilirken, uzun kuyruklara sebep oldu. Vatandaşlar metrelerce uzayan kuyrukta beklerken çocuklar ise kurulan şişme oyun parklarında oyun oynayarak yazın keyfini çıkardı.

Firmanın yöneticilerinden Metin Atış, "Downtown projemizin 1. yılını kutluyoruz, hem de 'Yaza Merhaba' partisi yaparak müşterilerimizle buluşmak istedik. Şu ana kadar bin 500 müşterimiz mangal partimize katıldı. Gün sonuna kadar 3 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Hem eski müşterilerimiz, hem yeni müşterilerimiz bir kaynaşma partisi oldu" dedi.

Sektörün durumundan da bahseden Atış, "Satışlarımız iyi gidiyor yazın gelmesiyle beraber. Seçimleri de atlattık insanlar önüne rahat görebiliyor. Sektörel anlamda Bursa'yı diğer illerden ayrı tutmak gerekir. Bursa'da insanların konut ihtiyacı var. Eğer iyi bir proje yapıyorsanız, satışlarda sıkıntı yaşamazsınız" şeklinde konuştu.

Son olarak yıl sonu hedeflerinden bahseden Metin Atış, "2019'da Westpoint projemizin 2-3-4 etapları projelerini gerçekleştireceğiz. 2. etabı birkaç ay içerisinde kamuya açmayı hedefliyoruz" dedi.