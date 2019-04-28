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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
|28 Nisan 2019 17:40
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Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HD 9039 plakalı otomobil, Saraç Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 45 YU 781 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 45 YU 781 plakalı otomobildeki henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın hayatını kaybetti, iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kepsut ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.
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