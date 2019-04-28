Gelin almada havaya açılan ateşle bir kişi yaralandı
|28 Nisan 2019 17:45
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Olay; öğle saatlerinde merkeze bağlı Eminaçma köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Eminaçma köyünden kız alma merasimi için gelen düğün konvoyunda bulunan Engin Yıldırım isimli şahıs, gelin evden çıkarken havaya ateş etmeye başladı. 9 milimetre çapındaki tabancası tutukluk yapan şahıs, silahını yere doğru tutarak tutukluk yapan mermiyi namludan çıkartmaya çalıştı. Bu esnada tabanca ateş aldı. Yanında bulunan Mehmet Gül sağ bacağından vurularak yaralandı. Düğün konvoyunda bulunan haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ayağından yaralanan Mehmet Gül'e olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar.
Düğünde havaya ateş eden ve arkadaşını yaralayan Engin Y. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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