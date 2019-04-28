Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın acı günü
TBMM 24. ve 25. dönem AK Parti Ankara Milletvekili, 62'nci hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yapan Yalçın Akdoğan'ın teyzesi vefat etti.
|28 Nisan 2019 18:01
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TBMM 24. ve 25. dönem AK Parti Ankara Milletvekili, 62'nci hükümette Başbakan Yardımcısı görevi yapan Yalçın Akdoğan'ın teyzesi Ayşe Oğlak tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhumenin cenazesi Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, siyasi parti temsilcileri ve merhumenin yakınları katıldı.
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