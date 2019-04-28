Minik Yahya'nın motosiklet hayalini Sofuoğlu gerçekleştirdi

Batman'da motosiklete biniyormuş gibi öğretmenleri ve arkadaşlarıyla video çektiren ilkokul öğrencisi Yahya Ekinci'nin hayalini, videonun sosyal medyada yayılmasının ardından görüntüleri izleyen eski şampiyon milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu gerçekleştirdi.

Batman'ın Beşiri ilçesindeki Değirmenüstü İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yahya Ekinci, arkadaşları ve sınıf öğretmeni Recep Bingöl ile motosiklet tutkusunu özetleyen bir video çekti.

Yahya'nın motosiklete biniyormuş gibi izlenim verdiği videoyu sosyal medyada gören Kenan Sofuoğlu, bu hayali gerçeğe dönüştürmek için Yahya'yı Sakarya'ya davet etti.

Sınıf öğretmeni Recep Bingöl ve babası Mehmet Ekinci ile Sakarya'ya gelen Yahya, Sofuoğlu ile buluştu.

Kenan Sofuoğlu'nun kullandığı motosikletin arkasında Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'ne gelen Yahya, burada kendisine uygun küçük bir motosikleti kask takarak kullandı.

Eski şampiyon milli motosikletçi Sofuoğlu ile pistte motosikletle tur atan Yahya, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

"Çocuklarla beraber eğlendiğim işler beni mutlu ediyor"

Kenan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir milletvekilinin kendisine bu videoyu gönderdiğini, videoyu açtığında ilk anda Yahya'nın gerçekten motosiklet kullandığını sandığını, videonun tamamını izleyince bir senaryo olduğunu fark ettiğini söyledi.

Motosiklet sevdalısı biri olarak bu videonun çok ilgisini çektiğini ifade eden Sofuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Videoyu izledikten sonra arkadaşları arayarak 'Bu çocuğu bulalım ve hayalini gerçekleştirelim.' dedim. Sonra Yahya'nın Batman'da olduğunu öğrendik ve kendisine ulaştık. Kendisini, öğretmeni ve babasını davet ettik. Beraber bir gün geçirdik ve en son olarak piste geldik. Sakarya'da gezdik ve merkezden buraya motosikletle geldik. Burada da kendi kullanabileceği bir motosikleti kullandırdık. Ne mutlu bize ki içinden geldiğim bu motosiklet sektörü gençlerin ve çocukların çok ilgisini çekiyor. Her ne kadar siyasi bir kimliğim de olsa beni en çok mutlu eden şeyler bu tarz işler. Çocuklarla beraber eğlendiğim ve yapabildiğim işler. Bu sebeple ben yurt dışından sadece Yahya için geldim, 1 hafta daha kalacaktım orada. Yahya'ya söz verdiğim için geldim, iyi ki de geldik." diye konuştu.

"Yahya'yı motosikleti ve arabasıyla gezdirdi"

Yahya'nın sınıf öğretmeni Recep Bingöl de Yahya'ya "En büyük hayalin ne?" diye sorduğunu o da "Motosiklete binmek." deyince, motosiklet imkanı olmadığı için motosiklete binmiş hissi verecek gibi bir video çektiklerini söyledi.

Videoyu çekerken çok eğlendiklerini anlatan Bingöl, "Video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kenan bey videoyu görüp bize ulaştı ve Sakarya'ya davet etti ve burada bizi çok güzel ağırladı. Yahya'yı motosikleti ve arabasıyla gezdirdi. Çok güzel bir gün geçirdik öğrencim de çok mutlu oldu. Kenan Bey bizimle çok yakından ilgilendi, kendisine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yahya'nın babası Mehmet Ekinci de oğlu Yahya'nın hayalini gerçekleştirdiği ve kendilerini ağırladığı için Kenan Sofuoğlu'na teşekkür etti.

"Gerçek motosiklete bindiğim için mutlu oldum"

Hayali gerçekleşen küçük Yahya da "Motosikleti çok seviyordum, öğretmenimizle video çektik. Kenan amca bizi davet etti, Sakarya'ya motosiklete binmeye geldim. Videoda motosiklet yoktu şimdi gerçek olarak bindim ve çok eğlendim. Kenan amca bana motosiklet sürdürdü, onu çok sevdim. Arabasıyla gezdirdi beni. Kenan amcanın arkasına da bindim motorda. Sonra kendi başıma sürdüm, Kenan amcaya çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.