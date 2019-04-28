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Omuzlarındaki yük boyundan büyük

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan, boyu 1 metre 20 santimetre olan Selda Çetinkaya, hem çalışarak evinin geçimini sağlıyor hem de kendisi gibi doğuştan boy kısalığı bulunan kızlarına bakıyor.
 28 Nisan 2019 18:21
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Omuzlarındaki yük boyundan büyük

Çocuklarına hem annelik hem de babalık yapan 33 yaşındaki Selda Çetinkaya, 3 yıl önce eşinden ayrılarak İstanbul'dan Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan annesinin yanına taşındı.

Hasta annesi ve iki kızıyla yaşam mücadelesi veren Çetinkaya, bir yandan çiğ köfte dükkanında çalışarak evinin geçimini sağlamaya uğraşırken bir yandan da ilkokula giden çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor.

Çocuklarının derslerinden beslenmesine kadar tüm ihtiyaçlarında özenle yanlarında olan Çetinkaya, annesinin hasta olması nedeniyle ev işlerini de yapıyor.

"Bir anne olarak ayakta durmam lazım"

Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızlarından 11 yaşındaki Kader'in 1 metre 10 santim, 8 yaşındaki Kardelen'in ise 90 santimetre olduğunu söyledi.

Eşinden ayrıldıktan sonra boyunun kısa olması nedeniyle iş bulmakta zorluk çektiğini belirten Çetinkaya, "Önce el işleri yaparak geçimimi sağlamaya çalıştım ama çocuklarımın velayetini alabilmem için bir işe başlamam gerekiyordu. Şimdi çalışıyorum. Hem çocuklarımın bakımını hem de evinin geçimini sağlamaya başladım. Bir anne olarak ayakta durmam lazım. Annem ve iki kızımla yaşıyorum, benim çalışmam lazım." ifadelerini kullandı.

"Ben hiç kendimi engelli gibi görmedim"

Çocukluğunda yaşadığı sıkıntıları, kızlarının yaşamaması için mücadele ettiğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Çocukken bana söylediklerine canım sıkılıyordu, üzülüyordum ancak yapacak bu benim doğuştan gelen kaderim. Aynı sıkıntıyı, üzüntüyü çocuklarımın çekmemesini istiyorum. Benim gibi engelli arkadaşlar da ümitlerini kaybetmesin. Hayata karşı azimli olsun, işlerine sahip çıksınlar. Ben hiç kendimi engelli gibi görmedim. Ellerim tutuyor, yürüyebiliyorum. İşimi en iyi şekilde yapabiliyorum. O yüzden hayatta olduğum sürece çocuklarıma en iyi şekilde bakmak, eğitimlerini tamamlatmak zorundayım. Ben kendimi çocuklarıma adadım."
Anadolu Ajansı
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