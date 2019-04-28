Sahte altın operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar
Konya'nın Akşehir ilçesinde sahte altınla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.
|28 Nisan 2019 18:25
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin ilçe merkezinde sahte altınla dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler A.D. (40), R.Ç. (49), Ş.K. (51) ve Y.A'yı gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada sahte olduğu belirlenen bir külçe altın ile çok sayıda çeyrek ve yarım altın ele geçirildi.
Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde dolandırıcılık itirafında bulundukları öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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