Çanakkale'de şehit olan Sivas Lisesi öğrencilerinin diploması tarihi alanda
|28 Nisan 2019 18:30
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Tüm son sınıf öğrencilerinin gönüllü olarak katıldıkları Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmesi nedeniyle 1915 yılında mezun veremeyen Sivas Lisesinin talebeleri için 104 yıl sonra Sivas Valiliği tarafından temsili olarak hazırlanan diploma, Çanakkale'ye getirildi.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" adlı projeyle Sivas ve ilçelerinden katılan 281 öğrenci sabah saatlerinde Çanakkale'ye ulaştı.
Feribotla Eceabat ilçesine geçen Sivaslı öğrenciler ardından Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'na hareket etti.
Bölgedeki şehitlikleri ziyaret eden öğrenciler daha sonra Şehitler Abidesi'ne geldi.
Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile bir araya gelen öğrenciler, alan hakkında bilgilendirildi.
Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Sivas Lisesi öğrencileri adına 104 yıl sonra Sivas Valiliği tarafından temsili olarak hazırlanan ve Çanakkale'ye götürülmek üzere Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özgür Avan'a verilen diploma burada düzenlenen törenle Kaşdemir'e teslim edildi.
Sivas'tan gelen öğrenciler törenin ardından abide önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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