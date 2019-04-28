İzmir'de korkutan deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi
İzmir'in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|28 Nisan 2019 18:41
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