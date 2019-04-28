Esenyurt'ta son durum! Yetkililer tek tek inceledi
|28 Nisan 2019 18:45
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Esenyurt'ta yetkililer, her binadan birer daire sakini ile apartmanlara girerek incelemede bulundu. Polis, zabıta ve mühendisten oluşan 3 kişilik ekipler daire sakinleri ile apartmanlara girerek incelemelerde bulundu.
İncelemelere katılan daire sahibi Serbay Terzi, "Önce temel girişlere baktılar, ondan sonra üst katlara çıktılar, resimlediler. Yani binanın girişinde hasar var mı, yok mu, her binanın girişinde baktıkları bu. Bizim binanın girişinde bir hasar yoktu. Herhalde evimize gireceğiz diye tahmin ediyoruz." dedi.
Yetkililerin binalardaki tüm detayları incelediğini belirten mahalle sakini Didar Güzel, "Gözle görülür bir çatlak, bir döküntü falan hiçbir şey yoktu. İndiler." diye konuştu.
Dükkanına girebilmek için bekleyen esnaf Servet Ayna ise, "Bir an önce işimizin başına döneceğiz. Yarın sabah pazartesi, malzememi alacağım, iş yapacağım, onları bekliyorum. Şu an dükkanıma giremiyorum. Bekliyoruz. İnşallah sıkıntı çözülür." ifadelerini kullandı.
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