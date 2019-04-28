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Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 7 asker yaralı
Çanakkale'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı, 7 asker hafif şekilde yaralandı.
|28 Nisan 2019 19:20
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Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, Çanakkale Kara Savaşları'nda tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak için Eceabat'ta bulunan Kireçtepe Şehitliğinde gerçekleştirilen törene katıldı. Törenin ardından Bursa'ya dönüş yoluna geçen askerleri taşıyan 16 V 7879 plakalı otobüs, Lapseki Gürecialtı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle yolun sağındaki şarampole doğru devrilerek yan yattı. Kazada hafif yaralanan 7 askerin 5'i ayakta tedavi edildi. Diğer 2 asker ise tedbir amaçlı Lapseki Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.
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