Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
|28 Nisan 2019 19:23
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Şehit polis memuru Halil Budak'ın naaşı, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ağaçköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehit polisin cenazesi, törenin yapılacağı mahalledeki meydana getirildi.
Törene şehidin eşi Sıdıka, kızları Nimet Arzu ve Elif ile ağabeyi Muharrem Budak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Ali İhsan Ertaş ve İlyas Bahar ile İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Kütahya Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, CHP İl Başkanı Makbul Sarı, protokol üyeleri ile çok sayıda emniyet mensubu katıldı. Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, polisler tarafından omuzlara alındı. Tekbirler eşliğinde cenaze aracına konulan şehidin cenazesi, götürüldüğü mahalle mezarlığında defnedildi.
Dolu yağışının etkili olduğu Eskişehir-Ankara kara yolunda 14 Nisan'da ekip otosu ve gelin arabasının da bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Budak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.
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