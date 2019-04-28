Bu kuyruğun başı var, sonu yok

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Bando ve Ciğer Festivali'nin üçüncü ve son günü yine renkli görüntülere sahne oldu. Edirneli tava ciğer ustalarının hafta boyunca hazırladığı 3 ton tava ciğer, pişirilerek binlerce vatandaşa ikram edildi. Tava ciğer için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, zor onlar yaşadı.

Dünyanın en tatlı acısı 'karaağaç biberi'

Ünü ülke sınırlarını aşan tava ciğerin sofralardaki lezzet ikizi ve olmazsa olmazı olan 'karaağaç biberi' için bu yılda, festival kapsamında acı biber yarışması gerçekleştirildi. Tava ciğer ustalarının 'dünyanın en tatlı acısı' olarak nitelendirdikleri karaağaç biberi yeme yarışmasına katılan, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Yarışmayı kazanan birinciye ise sponsor firma tarafından vücut ağırlığınca 80 kilogram ayçiçek yağı hediye edildi.

Kuyruğun başı var, sonu yok

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Bando ve Ciğer Festivali'nin üçüncü ve son gününde, ücretsiz tava ciğer ikramı için saatler öncesinde gelerek beklemeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Tava ciğer ikramının başlaması ile birlikte ise giriş peronlarda zaman zaman sıkışma ve izdiham meydana geldi. Küçük çocuklar gözyaşlarını tutamazken, bazı vatandaşlarda fenalık geçirdi.

Tava ciğer bir dünya markası

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yıllarca yapılan çalışmalar ve tanıtımlar neticesinde, gelinen noktada artık tava ciğerin ülke sınırlarını aşarak, bir dünya markası haline geldiğini söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, ünü ülke sınırlarını aşan Edirne tava ciğerinin lezzetini herkesin kente gelip tatması gerektiğini tavsiye etti.

Protokol üyeleri ve Tava ciğer ustalarının sahnede temsili tava ciğer pişirmesinin ardından festival sona erdi.