Siirt, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
|28 Nisan 2019 19:31
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Kentin gözde yerlerinden olan Rasıl Hacar mevkisinde Kaletül Üstad Tepesi'nde 750 metre yüksekliğe kurulan 7 metre uzunluğunda ve 40 metrekarelik alana sahip cam seyir terasa giden grup, Botan Vadisi'nin eşsiz manzarasını seyredip karelerine sığdırmaya çalıştı.
Siirt'in yöresel lezzetlerini yerinde tatma imkanı bulan fotoğraf tutkunları, tarihi çarşıları ve mekanlarını gezerek fotoğrafladı.
Siirt'i çok beğendiklerini dile getiren fotoğraf eğitmeni Muammer Yanmaz, "Buranın insanlarını çok sevdik, herkes çok dost canlısı. Çok rahat ve güzel fotoğraflar çekiyoruz. Buraya gerçekten huzur hakim. Bütün fotoğrafçıların burayı keşfetmesi lazım. Herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.
Fotoğrafçı Gülümser Ulaş da doğa harikası mekanların fotoğrafçıları cezbettiğini belirterek, "Siirt'i çok beğendik. Buranın kendine has bir enerjisi ve güzelliği var. Severek geziyorum. Her ilin kendine has bir güzelliği var. İnsanlarımız muhteşem. Fotoğraf çektiğimiz sırada çevredeki insanlar bize çok yardımcı oldu. Her şey muhteşemdi." değerlendirmesinde bulundu.
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