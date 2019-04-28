Kazada ölen genç kız son yolculuğa uğurlandı
|28 Nisan 2019 19:39
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Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Fevzipaşa Camisi'ne getirildi.
Baba Eyüp Yolbilir, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Törende, Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Bürge Yolbilir'in yakınları ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.
TÜGVA okul temsilciliği görevini de yürüttüğü öğrenilen Bürge Yolbilir'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Bürge Yolbilir'in yakınları, okul arkadaşları ve öğretmenlerinin yanı sıra Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, TÜGVA Bölge Koordinatörü Erkan Kılıç da katıldı.
- Sürücü gözaltına alındı
Bu arada, polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü B.K'yi yaptıkları çalışma sonrası gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.
Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'nde dün yolun karşısına geçmeye çalışan Bürge Yolbilir'e hafif ticari araç çarpmış, sürücü olay yerinden kaçmıştı.
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