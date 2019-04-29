Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeler için bilgi notu yayımlanmalı
|29 Nisan 2019 11:10
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Resmi Gazetede hemen her gün bir mevzuat değişikliği yer almaktadır.
Kimi zaman bir kanun, kimi zaman bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, kimi zaman bir yönetmelik, kimi zamanda bir tebliğde değişiklik yapılmaktadır.
Ancak değişikliği yapan kamu kurumları, yapılan değişiklikle, neyi amaçladıklarına dair hiçbir açıklama yapmamaktadır.
Mevzuat düzenlemesinden etkilenen vatandaşlar ise, kendi imkanlarıyla, eski ve yeni mevzuatı karşılaştırarak, ne gibi değişiklikler yapıldığını anlamaya çalışmaktadır.
Çağdaş bir kamu yönetim sisteminde olması gereken ise bu olmamalıdır.
Devleti temsil eden her bir kamu kurumunun, vatandaşa hizmetin bir gereği olarak, yaptıkları bu değişiklikler konusunda bir bilgi notu da yayınlaması gerekmektedir.
Bu konuda, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun hem yönetmelik değişikliği yaparak hem de bir ilke kararı alarak sorunun çözümüne katkı sağlaması uygun olacaktır.
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