400 kilo et ile ziyafet! 30 kuzu ve 1 dana kesildi
Adana'da Ceylan Aşireti mensubunun 30 yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü dayanışma yemeği için 30 kuzu ile 1 dana kesildi. Aşiret mensupları yemekte yaklaşık 400 kilo et ile Şanlıurfa'nın geleneksel pilav ve tatlılarıyla ziyafet çekti.
|28 Nisan 2019 19:43
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Yüreğir ilçesindeki Süleyman Vahit Caddesindeki bir ara sokakta, Ceylan Aşiretinden İsa ve İsmail Ceylan tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine, çeşitli partilerden milletvekilleri, belediye başkanları ile aşiret mensubu yaklaşık bin kişi katıldı. Yemek için 30 kuzu ile 1 dana kesildi.
Davetliler, Şanlıurfa mutfağına özgü kavurma, kelle, pilav ve tatlı sunumlarıyla ziyafet çekti. Yemekte 400 kilo et tüketildi.
Ceylan Aşireti lideri İsa Ceylan, 1989 yılından bu yana yerel seçimler sonrasında dayanışma yemeği düzenlediklerini belirterek, "Bu yemeklerle siyaset üstü birlik ve beraberlik mesajı veriyoruz" diye konuştu.
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