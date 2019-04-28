Polis o dolandırıcıyı bahçıvan kılığına girerek yakaladı

Alınan bilgiye göre, polise başvuran 88 yaşındaki N.Ç, kendisini telefonla arayan ve savcı olarak tanıtan bir kişinin, kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyerek, kendisine yardımcı olmak için para istediğini, belirli aralıklarla arayarak üzerinde psikolojik baskı kuran bu kişiye belirttiği noktalara giderek 450 bin lira para verdiğini, bu kişinin yine kendisinden 100 bin lira istediğini söyledi.

N.Ç'nin dolandırıldığından şüphelendiğini ve polisin kendisine yardımcı olmasını istemesi üzerine Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davrandı

N.Ç'den randevu yerine gitmesini isteyen polisler, söz konusu adreste belediye personeli bahçıvan ve temizlik görevlisi gibi davranarak yerlerini aldı.

Şüpheli, buluştuğu N.Ç'den parayı alacağı sırada temizlikçi ve bahçıvan gibi davranan polislerce yakalandı.

Operasyon polis kamerasınca da kaydedildi.

Telefon dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.