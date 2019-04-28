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Atık varilleri soba yapıp ekonomiye kazandırıyor

Erzurum'da soba üreticiliği yapan Fehmi Tahtacı, doğada kirliliğe neden olan atık varilleri sobaya dönüştürerek hem ek gelir sağlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor.
 28 Nisan 2019 21:44
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Atık varilleri soba yapıp ekonomiye kazandırıyor

Erzurum'da bir kamu kurumunda işçi olarak çalışan ve küçük yaşta babasından öğrendiği sobacılığı 20 yıl yapan Fehmi Tahtacı, işinden arda kalan zamanlarda ek gelir elde etmek amacıyla yeniden soba üretimine başladı.

Hafta sonları şehir merkezi ve ilçelerdeki farklı noktalarında atık hale gelen ve sanayide ya da farklı amaçlarla kullanılan metal atık varilleri toplayan Tahtacı, daha sonra bunları Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanına getiriyor.

Burada atık varillerden soba yaparak satan Tahtacı hem ek gelir sağlıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyor.

Fehmi Tahtacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi ve üretimde kullanımının ardından atık hale gelen varilleri zahmetli bazı işlemlerin ardından sobaya dönüştürdüğünü söyledi.

Şehrin farklı noktalarında topladığı varilleri dükkanına getirdiğini ifade eden Tahtacı, şunları kaydetti:

"Topladığım varilleri soba yapmak için önce ölçülere göre kesiyorum ve kesilen kısımları kullanıcıya zarar vermemesi için katlayıp düzenliyorum. Ardından varile ayak ve dumanının çıkması için baca yapıyorum. Daha sonra kapak yaptığım varilleri son düzenleme ile sobaya dönüştürüyorum. Yapımı zahmetli olan sobalar, ev ve iş yerlerinin ısıtılmasının yanı sıra kırsal kesimlerdeki insanlarca ekmek yapımı ve süt pişirilmesinde kullanılıyor."

Tahtacı, unutulmaya yüz tutmuş mesleği sayesinde yanıcı ve boya maddelerinin taşınmasında kullanılıp atık hale gelen hurda ve çöp olan varilleri emek vererek vatandaşların ihtiyacını karşılanması için şekillendirdiğini ifade etti.

"Atık varilleri tek işlemle kullanılır hale getiriyorum"

Atık varillerin sanayide 4-5 işlem sonrası ham madde olarak kullanılabileceğine işaret eden Tahtacı, şöyle konuştu:

"Ben atık varilleri eritme işlemi yapmadan tek işlemle kullanılır hale getiriyorum, bu şekilde variller atık olmayıp geri dönüşüm sağlanıyor. Hazırladığımız sobaları toptan olarak tanesi 60-70 liradan satıyorum, benden soba alan müşterilerim de karını koyarak tüketiciye satıyor. Atık varillerden soba ve suluk üretip geri dönüşüm yaparak milli gelire de katkıda bulunuyorum."

"Varilleri büyük emek ile geri dönüştürüyorum"

Fehmi Tahtacı, zahmetli bir iş yaptığını ifade ederek, "Bu varillere büyük uğraş ve emek vererek geri dönüşüm yapıyorum. Varillerden sobanın yanı sıra zaman zaman hayvanlar için suluk da yapıyorum. Günde ortalama 5 soba üretiyorum." dedi.

Kahvehanede oturmaktansa insanlara faydalı iş yaptığını anlatan Tahtacı, "Soba atıktan değil de sıfır malzemeden yapılırsa maliyet yüksek ve pahalı olur, alım gücü düşük olanlarca alınamazdı. Sobalarımız sıfır malzemeden yapılsaydı fiyatı 60-70 lira yerine 200 lira olurdu. Bu şekilde hem ekonomimize hem geri dönüşüme hem de vatandaşımıza katkımız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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