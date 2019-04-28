1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karadeniz'de çilek hasadına başlandı

Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadına başlandı.
 28 Nisan 2019 20:05
Yazdır
Karadeniz'de çilek hasadına başlandı

Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde kurulan bahçelerde hasat yapan üreticilerin yüzü güldü.

İlk hasatta üreticileri yalnız bırakmayan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte çilek üretiminin son yıllarda artış gösterdiğine işaret etti.

Ürün çeşitlendirme kapsamında üzerinde durdukları önemli konulardan birisinin çilek yetiştiriciliği olduğunun altını çizen Yılmaz, kentin sahil kesiminde olduğu gibi orta ve yüksek kesimli bölgelerinde de çilek yetiştirildiğini kaydetti.

Yılmaz, fındıktan sonra çileğin de bölge çiftçilerinin önemli bir gelir kapısı olduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık beş yıl önce çilek üretimiyle ilgili çalışma başlatmıştık. O dönemde ilimizde çilek 12 dekar alanda 15 ton olarak üretiliyordu." dedi.

Çalışmalar sonucunda kent genelinde çilek yetiştiriciliğini yaklaşık 400 dekara yükselttiklerini ifade eden Yılmaz, "Çilek üretiminde bin tona kadar ulaşmayı başardık. Bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Kısa sürede bu rakamı ilk önce bin 500 tona, ardından da 2 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, çilek üretimine yönelik desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini aktararak, bu yıl içinde 60 dekar alanda daha çilek yetiştiriciliğini başlatmak istediklerini vurguladı.

ÇİLEK ÜRETİCİLERİ SEZONDAN UMUTLU

Kayabaşı Mahallesi'ndeki çilek üreticilerinden Selçuk Şahin ise sezonun, havaların yağışlı gitmesinden dolayı 15 gün geç başladığını belirtti.

Ordu'da yıl sonuna kadar çilek hasadının yapılabildiğini ifade eden Şahin, sezondan ise umutlu olduklarını kaydetti.

Şahin, 60 dekar alanda çilek üretimi yaptıklarını, sezonun bekledikleri gibi gitmesi durumunda 100 tona yakın rekolte beklediklerini dile getirdi.

Çileğin kilogram fiyatını 10 liradan satışa sunduklarını aktaran Şahin, "Aroması yönünden oldukça lezzetli olan Ordu çileğine kent içinden olduğu kadar kent dışından da çok ciddi talep var. Ayrıca kente gelen yabancı turistler de tarlaya gelerek çilek toplayabiliyor." dedi.

Çilek tarlasında çalışan Sevgi Akkaya, fındıktan sonra çileğin de kendileri için gelir kapısı olduğunu belirterek, "Bugün imece usulü çilek hasadına başladık. Çilek toplamak çok zevkli. Fındık gibi toplanması zor değil. Çilek özellikle ev hanımlarına ciddi gelir kapısı oldu. Yıl sonuna kadar burada çalışarak evimize ek gelir sağlayacağız." ifadesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaymakamlığın himayesindeki zeytinyağı, Londra'da altın madalya aldı
28 Nisan 2019 21:53		 Elektronik atıklardan 'altın' kazanım
28 Nisan 2019 17:36
Tapu harcı geliri 10 yılda 9 kat arttı.. 11 milyar TL
28 Nisan 2019 17:15		 TİSK'ten kıdem tazminatı açıklaması
28 Nisan 2019 17:03
9 gün tatil dopingi! Tam 2 milyon kişi
28 Nisan 2019 16:55		 70'inde interneti öğrendi salçasını ABD'ye satıyor
28 Nisan 2019 16:43
Türkiye'ye Çinli akını başlıyor
28 Nisan 2019 16:37		 Ispanak fiyatlarında düşüş yaşandı
28 Nisan 2019 15:13
Kredi yapılandırması için kanun çıkıyor: Sınır 50 milyona iniyor
28 Nisan 2019 09:30		 1 milyar dolarla yatırıma geldiler
28 Nisan 2019 06:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
CHP döneminde gerçekleşmiştir 2
Yazar mezarlığı 1
tercihler 7
kendine haritadan yer beğen 1
Yahu 3
Günün en güzel saati 2
sabırla sınanmak 3
çeyrek altın 1
anlamamak 4
günlük tutmak 7
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam