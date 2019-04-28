Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
|28 Nisan 2019 20:23
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Kaza, saat 18.00 sıralarında Zonguldak-Bartın Karayolu'nun Çaycuma ilçesi yakınlarındaki Akyamaç mevkiinde meydana geldi. Önder Recep O. (58) idaresindeki 78 SB 352 plakalı araç Bartın istikametine seyir halindeyken, karşı yönden Çaycuma ilçesine seyir halinde olan Alper T. (19) idaresindeki 67 AZ 937 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Önder Recep O., Orhan Okur, Ayfer Okur ile diğer araç sürücü Alper T. yaralanırken, Turan'nın yanında bulunan AK Parti İl Genel Meclisi üyesi İsmail Terzi'nin oğlu 17 yaşındaki Muharrem Durmuş Terzi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerine gelen Muharrem Durmuş Terzi'nin babası İsmail Terzi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayı duyarak olay yerine gelen AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, İsmail Terzi'yi sakinleştirmeye çalıştı. Muharrem Durmuş Terzi'nin cenazesi, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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