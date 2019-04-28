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Erdoğan'dan Belediye Başkanı Arı'ya ödül

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya, yerel seçimlerdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödül verildi.
 28 Nisan 2019 20:57
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Erdoğan'dan Belediye Başkanı Arı'ya ödül

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti 28. Değerlendirme ve İstişare kampı sona erdi. Kampın son gününde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oyu alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödül verildi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da yerel seçimlerde elde ettiği yüzde 51,58 oy oranıyla en başarılı il belediye başkanları arasında yer aldı. Başkan Arı'ya düzenlenen törende ödülünü, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Arı'yı başarısından dolayı kutlayan Erdoğan, Nevşehir halkına da teşekkür etti.

Aldığı ödülden dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Arı, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdim edilen bu ödül, bu başarıyı bizlerle gönül birlikteliği yaparak partimizi Nevşehir'de başarıya ulaştıran ve AK Parti belediyeciliğini taçlandıran vefakar ve kadirşinas Nevşehirlilerindir. Seçim çalışmaları süresince bizleri bağırlarına basan, AK Parti'nin gönül belediyeciliğine inanan aziz hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu başarı onların eseri. Onlarla beraber kazandık ve bu kutlu yolda onlarla birlikte yürüyeceğiz. Onların bu güvenini asla boşa çıkartmadan, kadim şehrimizi sadece Türkiye'nin değil dünyanın marka şehri haline getireceğimize söz veriyorum. Böylesine bir başarının sağlanmasında gecesini gündüzüne katan, her daim yanı başımızda olan partimizin tüm teşkilat yöneticilerine de teşekkür ederim. Böyle bir ödülle şehrimizi, hemşehrilerimizi ve bizi onurlandıran dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

AK Parti 28. Değerlendirme ve İstişare Kampına AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK üyeleri, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları ile kabine üyeleri katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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