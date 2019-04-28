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Sınırda 20 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Şanlıurfa'da toprağa gömülü vaziyette 20 kilogram patlayıcı ele geçirildi.
|28 Nisan 2019 21:02
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine bağlı Güvenç kırsal Mahallesi'nde toprağa gömülü vaziyette patlayıcı madde olduğu bilgisine ulaştı. Kırsal mahallede dedektör köpekler yardımıyla arama yapan ekipler, toprağa gömülü vaziyette iki plastik bidon içerisinde 20 kilogram TNT patlayıcı ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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