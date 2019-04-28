'Davutoğlu, Ak Part içindeki özeleştiri imkanını bitirdi'
Ak Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'lu yıllardaki metin yazarı Aydın Ünal, Davutoğlu'nun yaptığı açıklamayla, Ak Parti içindeki özeleştiri imkan ve ihtimaline ağır darbe vurduğunu belirtti.
|28 Nisan 2019 21:33
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Aydın Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem metin yazarlığını yapmış ve 26. dönem Ak Parti Ankara milletvekili olmuştu.
Aydın Ünal bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Davutoğlu'nun yayınladığı uzun beyannameyle, Pelikan örgütünün ona biçtiği tuzağa düştüğünü belirtti ve "Davutoğlu yayınladığı uzunca beyannameyle AK Parti içinde oluşan özeleştiri imkan ve ihtimaline ağır darbe vurdu." dedi. Ünal bu tespitiyle, Ak Parti içindeki her özeleştirinin artık Davutoğlu hanesine yazılacağını ve bu nedenle de parti için eleştirinin minimum düzeye ineceğini belirtmiş oldu
İşte Aydın Ünal'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
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