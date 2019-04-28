'Türkiye'deki üniversitelere ilgi artıyor'

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Türkiye'deki üniversitelerin tanıtım fuarına katılan Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanların, diplomalarının tanınıyor olması ve dünyanın birçok ülkesinde iş bulabilmesi nedeniyle Türkiye'deki üniversitelere ilginin arttığını belirtti.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Sözen, Türkiye'de üniversite sayısının 206'ya ulaştığına dikkati çekti.

Sözen, "Üniversitelerimiz yeni bir yaklaşımla, 'girişimci ve yenilikçi' olma yolunda, teknoloji üreten, araştırma ve geliştirme birimleri olan üniversiteler. Hem bilim ve teknolojide ilerlemeyi hem de beşeri bilimlerde gelişme sağlayan bir anlayışımız var. Biz buna 'yeni üniversite anlayışımız' diyebiliriz." diye konuştu.

Bilgi toplumunda üretilen bilginin önemine değinen Sözen, "Üç buçuk milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan üniversitelerimize gelen gençler çok rahat ettiklerini söylüyorlar. Eleştirel düşünme biçimlerini çok iyi geliştirebiliyorlar, daha özgür olduklarını bizlere iletiyorlar." dedi.

Prof. Dr. Sözen, şunları kaydetti:

"Bize özellikle Avrupa toplumlarından gelen öğrenciler orta ve lise eğitimleri dönemlerinde kamusal alanlarda ciddi bir sosyal ayrımcılığa ve ayrılıkçı bir dile maruz kaldıklarını ifade ediyorlar. Doğrudan kendileri olmasa bile aile fertlerinin bu konudan muzdarip olduğunu ifade ediyorlar. Bu anlamda Türkiye'ye geldiklerinde gerek aileleri gerek öğrenciler ziyadesiyle huzurlu. Avrupa toplumlarında üniversite imkanları olsa da böyle bir 'sosyal ayrımcılık' onları gerçekten rencide ediyor."

Türkiye'deki üniversitelerin uluslararasılaşmasının olgunlaşma noktasına geldigini belirten Sözen, "Avrupa'dan Türkiye'ye üniversite eğitimi görmek için gelen gençlerin oranında son yıllarda bir artış var. Hem yeni kurulan vakıf üniversiteleri hem de kendilerini geliştiren devlet üniversiteleri hükümet politikaları ile kalkınma ve proje bazlı destekleniyor. Yani artık üniversiteler yalnız değil." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitelerin alanlarını giderek çeşitlendirdiklerine değinen Sözen, "Avrupalı Türk gençler, Türkiye üniversitelerini de tercih listesine alabiliyorlar. Son yıllarda, Avrupa toplumlarından gelen öğrenci sayısında gerçekten artış var." ifadelerini kullandı.