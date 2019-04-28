Serinlemek için girdiği derede boğuldu
|28 Nisan 2019 22:11
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Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Konteyner Kent'te barınan Suriye uyruklu Abdullah El Hatip (21) ile Hıdır Hasmo (20) serinlemek için konteyner kent yakınlarından geçen dereye girdi. 2 gencin çırpındığını gören vatandaşlar, Hıdır Hasmo'yu son anda dereden çıkarmayı başardı. Mıdır Hasmo, ambulans Kilis Devlet Hastanesine kaldırtarak tedavi altına alındı. Abdullah El Hatip'nin suda kaybolması üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Abdullah El Hatip'nin cesedinin çıkarılması için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı dalgıç ekipleri Kilis'in Elbeyli ilçesine çağırıldı. Müdürlüğü su altı dalgıç ekipleri, çalışmaları sonucu Abdullah El Hatip'in cesedi dereden çıkarıldı. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, olay yerine gelerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Abdullah El Hatip'in otopsi için Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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