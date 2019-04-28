Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında
Akçakale ilçesinde telefonda kendilerini polis, cumhuriyet savcısı ve askeri personel olarak tanıtıp Edirne'deki vatandaşları 1,5 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı
|28 Nisan 2019 22:36
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 şüpheli, telefon dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendilerini polis, cumhuriyet savcısı ve askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Edirne'deki vatandaşları yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen şüphelilerin Keçili Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.E, A.C. ve R.C'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Adreste bulunamayan bir şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.
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