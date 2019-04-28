1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'

İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Adalet Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kavak 28 Nisan Sağlıkçıya Şiddete Hayır günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Kavak, sağlıkçıya şiddete daha büyük cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.
 28 Nisan 2019 22:39
Yazdır
'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'

Sağlık mensuplarının, toplumda 'kurtarıcı melekler' veya 'kara gün dostları' olarak tanımlandığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kavak, "Yaklaşık 20 -25 yıl önce, toplumumuzda, sağlık sektörü mensuplarına gösterilen sevgi, saygı ve şükran duygularına karşın, günümüzde ahlak ve hukukla bağdaşmayan ve toplumun geneli tarafından benimsenmeyen saldırılar toplumumuzun gündemine girmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu saldırılar, ülkemizde sağlık sektöründeki hatırı sayılır gelişmelere, çağdaş ve kapasiteleri yüksek hastanelerimize ve sağlık kurumlarımıza rağmen, gerek toplumumuzda ve gerekse toplumumuzun merhametli ve özverili sağlık mensuplarında olumsuz etkiler yaratmakta, özellikle cesaret ve verimliliklerini düşürmektedir" dedi.

"TAZMİNAT MİKTARLARI CAYDIRICI DEĞİL"

Şiddetin hem hukuk hem de ahlak kuralları tarafından hoş görülmesi mümkün olmayan bir eylem olduğundan, Türk Borçlar Kanunu m.49 hükmü ile düzenlenen "haksız fiil" kapsamına girdiğini hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Kavak, "Bu çerçevede sağlık sektörü mensuplarına karşı şiddete başvuran kişi, onlara vermiş olduğu maddi ve manevi zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak olayın toplumda yarattığı olumsuz ve zararlı neticeler nazara alındığında, şiddete başvuran kişilerin mahküm edildiği tazminat miktarlarının caydırıcı olduğu söylenemez. Yargılamanın tecili, cezanın tecili veya paraya çevrilmesi ve meşruten tahliye gibi kurumlar ve genel olarak, bu suçlar nedeniyle sanıkların tutuksuz yargılanması, bu tür suçların önlenmesinde etkisiz kalmaktadır" diye konuştu.

Bu konuyla alakalı devlete önemli roller düştüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Kavak, "Şiddete başvurulması, Türk Ceza Kanunu'nda, "hayata karşı suçlar" veya "vücut dokunulmazlığına karşı suçlar" kapsamına girmektedir. Eylemin ölüm neticesi doğurmuş olması halinde Türk Ceza Kanunu m.81-83 hükümleriyle ağır hapis ve ağırlaştırılmış ağır hapis cezaları öngörülmüştür. Ancak eylemin vücut dokunulmazlığına karşı suçlar kapsamına girmesi halinde, örneğin "kasten yaralamada" Türk Ceza Kanunu m. 86 vd. hükümlerinde öngörülmüş bulunan cezaların yeterli ve caydırıcı olmadığı görüşündeyim" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE KARŞI TOPLUM DUYARLILIĞI ARTTIRILMALI"

Görevlerini büyük bir özveriyle yürüten sağlıkçıların, meslekleri gereği uğradıkları şiddete sadece genel mevzuatla korumanın şiddeti caydırmada yeterli olmayacağını belirten Dr. Öğr. Üyesi Kavak, "Toplumumuz, her türlü şiddet gibi, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele yönelik şiddete karşı da duyarlılığını korumalı ve toplumumuzu temsil eden TBMM'nin bu konuyu acilen gündemine alarak, şiddet uygulayanlara karşı daha ağır cezalar ve tutukluluk gibi etkili tedbirler öngören düzenlemeler yapmalıdır" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
29 Nisan 2019 00:58		 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor
28 Nisan 2019 23:06
Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu
28 Nisan 2019 22:53		 Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı
28 Nisan 2019 22:25
Atık varilleri soba yapıp ekonomiye kazandırıyor
28 Nisan 2019 21:44		 Devlet desteğiyle açtıkları gözleme evi hayatlarını değiştirdi
28 Nisan 2019 21:37
'İlk kalbim eşimdi, ikinci kalbim ise oğlum oldu'
28 Nisan 2019 21:30		 Kazada ölen genç kız son yolculuğa uğurlandı
28 Nisan 2019 19:39
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
28 Nisan 2019 19:35		 Siirt, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor
28 Nisan 2019 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.04.2019 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
anlamamak 4
Game of Thrones 1
asosyal arkadaş 3
Akademikbaytar 2
Tuncay gürel 1
akıllı ol 4
gazete 2
hacı caf caf 3
eşini arkadaşıyla tanıştırıp çocuk yaptıran müftü 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam