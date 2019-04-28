1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi

MEB, özel milletlerarası okulların öğrenci iş ve işlemlerini elektronik ortama taşıyacak ve bu alanın daha sağlıklı denetlenmesine olanak sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi"ni uygulamaya aldı.
 28 Nisan 2019 22:47
Yazdır
Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel milletlerarası okulların öğrenci iş ve işlemlerinin tamamını elektronik ortama taşıyacak ve bu alanın daha sağlıklı denetlenmesini sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi"ni (MOBİS) uygulamaya aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan, sadece yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü milletlerarası özel okulların öğrencilerle ilgili işlemleri daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi ve bu okulların denetim sürecinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla kısa süre önce yeni bir sistem geliştirdi.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan, "eğitimde Türkiye'nin etki alanını genişletmesine hizmet etmek amacıyla Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebildiği milletlerarası özel öğretim kurumlarının sayılarının artırılması" hedefi doğrultusunda söz konusu okulların öğrencilerle ilgili tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi (MOBİS)" hizmete sunuldu.

MOBİS sayesinde Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim süreçleri sürekli izlenecek, bilgi ve veri kayıpları önlenecek, denklik işlemleri kolaylaştırılarak Türkiye'de aldıkları eğitimler ve öğrenme süreçleri geliştirilecek.

Uygulama, 2023 Eğitim Vizyonu'nun hedefleri çerçevesinde, bu kurumlardaki iş ve işlemlerin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması amacını da taşıyor.

MOBİS üzerinden özel milletlerarası okullarda eğitim gören yabancı öğrencilerin mağduriyetini önleyecek şekilde, öğrenci belgesi, karne, transkript ve diğer belgelerin okullarda uygulanan ülke programlarına göre oluşturulması, okullar arası geçiş ve nakil gibi işlemler yürütülecek.

Sistem, gerekli durumlarda, e-okul sistemi ile de bağlantılı olarak gerekli durumlarda bilgi transferleri ve kontrolleri yaparak yabancı öğrencilerin eğitim süreçlerinin takiplerini sağlayacak.

Okul yöneticilerine "MOBİS" eğitimi verildi

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un okullarda yönetici ve öğretmenlere sürekli gelişim desteği verilmesinin, ekip olarak çalışmanın önemine ilişkin açıklamalarını anımsatarak, bu çerçevede MOBİS'i hizmete sunmadan önce tanıtmak, gerekli eğitimler ve süreç hakkında bilgi aktarımını sağlamak amacıyla geçen hafta Ankara'da milletlerarası özel okul yöneticileri ile idari personelin katılımıyla üç gün süren seminer düzenlediklerini anlattı.

Bu seminerde eğitimlerin yanı sıra özel milletlerarası okulların sorunları, ihtiyaç alanları ve önerilerinin değerlendirildiğini, bu alanda MEB'in yaklaşım ve politikaların ilgililere aktarıldığını kaydeden Yıldız, seminerin tamamlanmasıyla özel milletlerarası okullar için MOBİS'in resmen yürürlüğe girdiğini bildirdi.

"Sıkı denetim gelecek, kayıt dışı uygulamalar engellenecek"

Yeni sistemin özel milletlerarası okullardaki iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlayacağını vurgulayan Yıldız, "MOBİS, özel milletlerarası okulların denetim sürecinin daha sıkı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacak. Böylelikle kayıt dışı uygulamaların da önüne geçilecek. Öğrenci kayıtlarının MOBİS üzerinden işlenmesiyle özel milletlerarası okullar sahada daha fazla var olabilme fırsatına erişecek." değerlendirmesinde bulundu.

Özel milletlerarası okulların yabancı öğrencilerin Türkiye'ye entegrasyon açısından da önemli sorumluluklar taşıdığını, bu okullardan mezun olacak öğrencilerin Türk dilini ve kültürünü öğrenerek ayrılmalarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Yıldız, düzenlenen seminer kapsamında, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin değişiklik hazırlıkları konusunda da kurumlardan görüş ve öneriler istediklerini söyledi.

Okullarda 13 bin 603 yabancı öğrenci eğitim alıyor

Bakanlığın verilerine göre, hali hazırda Türkiye genelinde 13 ilde 162 özel milletlerarası okul bulunuyor.

Bu okullarda 13 bin 603 yabancı öğrenci eğitim alıyor.

Özel milletlerarası okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin 2 bin 308'ini Suriye uyruklu öğrenciler oluşturuyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni eğitim modeli, 1.723 öğretmene uygulandı
24 Nisan 2019 11:33		 Okul yöneticiliği sınavı soru ve cevapları yayımlandı
24 Nisan 2019 11:01
Fen lisesi öğrencileri bilim zirvesinde buluşuyor
22 Nisan 2019 20:38		 MEB, Türkiye Öğrenci Meclisi çalışmalarını iptal etti
22 Nisan 2019 13:45
Okul yöneticiliği sınavı soru ve cevaplarını değerlendiriyoruz
21 Nisan 2019 12:45		 BİLSEM grup tarama sonuçları açıklandı
19 Nisan 2019 15:34
MEB'den psikososyal destekte yeni dönem
17 Nisan 2019 11:15		 MEB okulların 'şiddet' haritasını çıkarıyor
16 Nisan 2019 22:11
Yapay zekalı robotlar TEKNOFEST'te boy gösterecek
16 Nisan 2019 11:42		 Nükleer santrale teknisyen yetiştirecek liseler geliyor
16 Nisan 2019 08:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.04.2019 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
anlamamak 4
Game of Thrones 1
asosyal arkadaş 3
Akademikbaytar 2
Tuncay gürel 1
akıllı ol 4
gazete 2
hacı caf caf 3
eşini arkadaşıyla tanıştırıp çocuk yaptıran müftü 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam