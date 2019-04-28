1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nün de içerisinde bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanları'nı istila eden ve literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan on iki dişli çam kabuk böceği, ladin ve sarıçam ağaçlarının kurumasına neden oldu. 1041 ağacın yer aldığı ormanda tamamen kurumuş ve böceklerin istilası altındaki 456 ladin ve sarıçam kesildi, yerine ise meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı türler dikildi. Kuruyan ağaçların kesilmesi ile böcek istilası önlenen ormanda kalan ladin ve sarıçam ağaçları kurtarıldı.
 28 Nisan 2019 22:57
Yazdır
İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da görülen, literatürde 'Ipstypographus' adıyla yer alan on iki dişli çam kabuk böceği, ladin ve sarıçam ormanlarını istila etti. Trabzon'da 2,5 hektar genişliğindeki Atatürk Köşkü Ormanları'nda ağaçların kurumasına neden olan böcek tehdidiyle ilgili Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Dekanlığı'nca komisyon görevlendirildi. Trabzon'un önemli turizm mekanlarından olan Atatürk Köşkü'nü de içerisinde bulunduran Atatürk Köşkü Ormanları'nda incelemelerde bulunan komisyon acil eylem planı hazırladı.

9 AĞAÇTA 1 MİLYON BÖCEK

Ormanda incelemelerde bulunan komisyon üyelerinin hazırladığı rapora göre; 878 ladin, 108 sarıçam, 54 sekoya ve 1 karaağaç olmak üzere 1041 ağacın bulunduğu Atatürk Köşkü Ormanları'nda böcek istilası nedeniyle 286'sı ladin, 40'ı sarıçam olmak üzere 326 ağaç tamamen kurudu, 130 ladin ağacının da böcek saldırısı altında olduğu belirlendi. Böcek istilası altındaki ladin ağaçlarından 9'unda yapılan özel incelemede 1 milyon dolayında on iki dişli çam kabuk böceği tespit edildi. Ormanda tamamen kurumuş ve böceklerin sardığı 456 sarıçam ve ladin türü ağacın kesilmesine karar verildi. Kış döneminde ağaçların kabuklarının altına saklanan böcekler, ağaçlar kesildikten sonra imha edildi. Kesilen ağaçların yerine ise meşe, gürgen, kayın, ıhlamur, karaağaç ve kestane gibi daha dayanıklı türler dikildi. Kuruyan ağaçların kesilmesi ile böcek istilası önlenen ormanda kalan ladin ve sarıçam ağaçları kurtarıldı.

'ORMANI KAYBEDECEĞİMİZİ KORKU DOLU GÖZLERLE GÖRDÜK'

KTÜ Orman Fakültesi Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Turna, Atatürk Orman Köşkü'nün 1936'lı yıllarda dikilmiş bir saha olduğunu belirterek o tarihte dikilen türlerin tamamen yöreye özgü doğu ladini türü olduğunu söyledi. Turna, "Ama doğal yayılış alanları yüksek rakımlar. Bu alanda toplamda 1041 birey var. Bunun yüzde 70'e yakını doğu ladini, geri kalanın 150 tanesi sarıçam, 60'a yakında sekoya dediğimiz yabancı bir tür. Bunlarda yaptığımız incelemelerde on iki dişli çam kabuk böceği dediğimiz bir böceğin hasar yaptığını kurumalara neden olduğunu ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini gördük. Alanında uzman bir ekiple komisyon oluşturuldu ve müdahale edilmezse bütün ormanı kaybedeceğimizi korku dolu gözlerle gördük. Böceklerin yoğun şekilde toplandığı ağaçların süresi içinde kesilip, alandan çıkarılıp, kabuklarının soyulup, kabuğun altında gelişen böceklerin imha edilme gerekirdi. Bu böcek nüfusunu kırmanın başka bir yolu yoktur" dedi.

'MÜCADELENİN SONUCU OLUMLU'

Bundan sonra alanda kitle halinde ağaç ölümlerinin yaşanmayacağına belirten Prof. Dr. Turna, "Biz burada işlem yaparken burayı 3 kısma ayırdık. Tamamen kurumuş olan bireyleri kırmızı boya ile kısmen kurumuş olan ve ölmek üzere olanları mavi boya ile sağlıklı olanları da yeşil boya ile boyadık. Analizlerimizi yaptık. Mavi olanların da en kısa zamanda kesilmesi gerektiğini de yaptığımız incelemelerde gördük. Biz buraya 2018'in Eylül ayında geldik. 2 ay sonra tekrar geldiğimizde mavi ağaçlarında ölmek üzere olduğunu gördük. Şiddetli bir şekilde yayılma oluyordu. Yayılmayı sağlayan etmenleri ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Yeşil işaretlenmiş olanlar hariç diğerlerini alandan tamamen çıkardık. Şu an itibari ile mücadelenin sonucunun olumlu olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu bırakılan ladin ağaçlarında bu hastalığın olmayacağı anlamına gelmez. Ama en azından kitle halinde bir ölüm söz konusu olmayacak" diye konuştu.

BİYOLOJİK MÜCADELE YÜRÜTÜLÜYOR

Böcek zararları ile ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'nci Bölge Müdürlüğü ile Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü mücadele eylem planı hazırladı. On iki dişli çam kabuk böceği ile ilgili mücadele kapsamında Kaçkar Dağları Milli Parkı sahasına 'feromon' adı verilen 80 tuzak yerleştirildi. Tuzaklar ormanlardaki ağaçlara 10-15 metre mesafe aralıklar ile yerleştirildi. Feromon emdirilmiş kapsüller, karşı cinsin salgıladığı kokuyu yayarak böcekleri tuzaklara çekiyor. Tuzaklar, kapsüle gelen böceklerin yakalanmasını sağlıyor. 7-10 gün arasında kontrol edilen tuzaklardaki zararlı böcekler imha ediliyor, faydalı böcekler ise tekrar tabiata bırakılıyor. Zararlı böceğin tek doğal düşmanı olduğu belirlenen 'Rhizophagus grandis' adlı böcek türü de, bölgedeki 4 ilde yer alan laboratuvarlarda üretilerek, ladin ormanlarına bırakılıyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Komşusuna gitti, döndüğünde evini yanmış halde buldu
28 Nisan 2019 22:17		 İki otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
28 Nisan 2019 22:04
Uşak'ta gaz sızıntısı sonucu patlama
28 Nisan 2019 22:00		 Manevra yapan aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı
28 Nisan 2019 21:06
4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu
28 Nisan 2019 20:30		 400 kilo et ile ziyafet! 30 kuzu ve 1 dana kesildi
28 Nisan 2019 19:43
Esenyurt'ta son durum! Yetkililer tek tek inceledi
28 Nisan 2019 18:45		 İzmir'de korkutan deprem! Çevre ilçelerden de hissedildi
28 Nisan 2019 18:41
O ilde pazar günü fırınlar kapalı! Şaşırtan görüntü...
28 Nisan 2019 16:51		 Mansur Yavaş'tan EYT talimatı
27 Nisan 2019 23:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:58 - Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı00:29 - Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti00:24 - Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı00:11 - Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı00:05 - 29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?23:38 - Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül23:06 - 87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor23:01 - Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu22:57 - İstila altındaki Atatürk Köşkü Ormanları'ndan iyi haber
22:53 - Kanola tarlaları doğal fotoğraf stüdyosu oldu22:47 - Özel milletlerarası okullar için 'MOBİS' dönemi22:43 - Uzman çavuşun kardeşi, tabancayla arkadaşını vurdu22:39 - 'Sağlıkçıya şiddete daha büyük cezalar verilmeli'22:36 - Vatandaşları 1,5 milyon lira dolandıran 3 kişi gözaltında22:31 - Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem22:25 - Gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı22:21 - 'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sürece ve olaylara baktığınızda, sizce YSK, İstanbul seçimlerini yenileme kararı alacak mı?
ÇOK OKUNANLAR
Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı
Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
Öğretmen dışındaki personel, merkezi sistem sınavlarında nasıl görevlendirilir?
Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
Aydın'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.04.2019 fenerbahçe vs trabzonspor maçı 2
anlamamak 4
Game of Thrones 1
asosyal arkadaş 3
Akademikbaytar 2
Tuncay gürel 1
akıllı ol 4
gazete 2
hacı caf caf 3
eşini arkadaşıyla tanıştırıp çocuk yaptıran müftü 3
SON İLANLAR
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adana İmamoğlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Ereğli Belediyesi 17 İşçi Alacak
Ağrı Dedeli Belediyesi 10 İşçi Alacak
İstanbul Kent Hizmetleri 2 İşçi Alacak
Niğde Gümüşler Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Eskişehir İnönü Belediyesi 2 İşçi Alacak
Yalova Yebeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen ve yayın koordinatörü alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam