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Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu

Afganistan'dan gelen kadın polis adayları, Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) verilen 6 aylık zorlu eğitimlerin ardından mezun oldu.
 28 Nisan 2019 23:01
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Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu

Afganistan'dan gelen kadın polis adayları, Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) verilen 6 aylık zorlu eğitimlerin ardından mezun oldu.

Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan 'Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası' çerçevesinde Sivas PMYO'daki eğitim programını başarıyla tamamlayan 7'nci dönem Afgan 167 kadın polis adayı, düzenlenen törenle mezun oldu. Mezuniyet törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Polis Akademisi Daire Başkan Yılmaz Çolak, Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abduul Saboor Quani ve çeşitli ülkelerin bürokratları katıldı. Türkiye ve Afganistan milli marşlarının okunmasıyla başlayan tören, dönem mezunları adına Farzana Jafer'in kütüğe plaket çakılması ile devam etti.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Mezuniyet töreninde olmaktan dolayı mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Afgan halkı ile Türk halkı dost ve kardeş bir halktır. Yüzyıllar önce kurduğumuz bu dostluğumuz yüzyıllar sonra da devam edecektir" dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Valisi Salih Ayhan ve Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abduul Saboor Quani, dereceye giren polis adaylarına hediye verdi. Mezuniyet töreni 167 kadın Afgan polis adayının yemin etmesi ile devam etti. Yemin töreninin ardından gözyaşlarına boğulan Afgan kadın polis adayları mutluluklarını eğitmenlerine sarılarak yaşadılar.

Afgan polis adaylarına 6 ay boyunca alanında uzman personel tarafından polis usul ve esasları, polis hukuku, Afgan anayasası modülleri, silah kullanımı, trafik polisliği, sürücü eğitimi, bilgisayar kullanımı, arama teknikleri, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, polis savunma taktikleri, ilk yardım, ifade alma, olay yeri inceleme, delil toplama, aile içi şiddet ve mağdurlara yardım ve terörizm gibi birçok alanda uygulamalı eğitimler verildi. Zorlu eğitimden geçen Afgan kadın polisler, ülkelerinde güvenliği ve asayişi sağlamada görev alacak.
İhlas Haber Ajansı
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