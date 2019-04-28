87'lik delikanlı, 47 yıllık otomobiline gözü gibi bakıyor
|28 Nisan 2019 23:06
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Denli, 1972 yılında aldığı Renault 12 model otomobiline 47 yıldır gözü gibi bakıyor. Fransa'daki fabrikanın müzeye kaldırmak için 2018 model araçla takas teklifini de geri çeviren Denli, ilk göz ağrı ile yolların keyfini çıkarıyor.
Kızıltepe'de yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Denli, 1972 yılında Renault 12 model bir araba aldı. Aldığı ilk günden beri arabasına gözü gibi bakan Denli, aradan geçen 47 yılda onlarca kez İstanbul'un yolunu tuttu. Arabasının bütün parçaları ilk günkü gibi orijinal olan Denli'ye, Fransa'daki fabrika tarafından eski model arabayı müzeye kaldırmak için takas teklifi geldi. Arabasını 2018 model bir arabayla takas etmeye hazır olduklarını belirten fabrika yetkililerine Denli olumsuz yanıt verdi. Yaklaşık yarım asırdır arabasına binen Denli, çocuğu gibi baktığı arabasından ayrılmak istemiyor.
Eski arabanın çok kıymetli olduğunu belirten Denli, arabasını çok sevdiğini ve ondan ayrılmak istemediğini söyledi. Aracının bir tekerleğini iki sıfır otomobile değiştirmeyeceğini kaydeden Denli, otomobili temiz kullanmanın şart olduğunu kişinin hem kendini hem ede arabasını koruması gerektiğini ifade etti. Denli, "Geçtiğimiz günlerde müdürüm bana Fransa'dan bir tane sıfır Renault gönderildiğini söyleyip artık yenisine bin dedi. Heyecanlandım yeni sıfır araba ama benimki ederse 15 bin lira eder. Düşündüm sonra müdürüme onlara teşekkür ettiğimi ama arabamı vermeyeceğimi söyledim. Başkası olsa belki değiştirirdi belki ama ben değiştirmedim, arabamı çok seviyorum" dedi.
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