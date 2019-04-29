Savcıya konuyu farklı anlatan 2 polise dava açıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde geçtiğimiz Ocak ayında, nişanlı olan Burcu A. (24) ve Berat G. (26),bir kafeterya çıkışında 6 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat darbedilen Berat G.'yi saldırganların elinden kurtarmaya çalışan Burcu A., yere düşen nişanlısının üzerine kapandı. Genç kadın da vücuduna aldığı tekmelerle yaralandı. Kafeterya çalışanlarının kurtardığı çift, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü. Berat G.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu tespit edildi.

SAVCILIK İKMALEN İŞLEM YAPTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettikleri Orhan S. ile çocukları Ertan S. (38),Semih S. (43) ve torunu Burhan S. (20),Burak İ. (28) ve Hakan G.'yi (35) gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette susma haklarını kullanarak savcılıkta ifade vereceklerini söyledi. Savcılık ikmalen (evrak üzerinden) işlem yaptı ve şüpheliler, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Dayak görüntüleri önce sosyal medyada paylaşıldı, ardından da haber kanallarında yayınlandı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepkiler çığ gibi arttı. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'un talimatı üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan şüphelilerden Ertan S., Semih S., Ertan S.'nin oğlu Burhan S., Burak İ. ve Hakan G. 'yaralama' suçundan tutuklandı. Baba Orhan S. ise adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

GENÇ KIZA İLİŞKİ TEKLİFİ İDDİASI

Burcu A. ifadesinde, babası öldükten sonra maddi yardımda bulunan komşuları Orhan S.'nin kendisini rahatsız ettiğini, çeşitli vaatlerde bulunarak, birlikte olmak istediğini söyledi. Konya'dan gelen nişanlısı Berati G. ile Osman S. arasında telefonda tartışma yaşandığını, olayın da bu nedenle kaynaklandığını belirtti.

POLİSLER HAKKINDA DAVA AÇILDI

Yeniçağ Gazetesinde yer alan habere göre; Orhangazi Cumhuriyet Savcısı, konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla polis memurları M.A. ile V.C. hakkında soruşturma açtı. Soruşturmanın ardından 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler baş polis M.A. hakkında 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 13 yıla kadar, V.C.'nin ise 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan 8 yıla kadar hapsi istendi.