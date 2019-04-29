Erdoğan, Florya'da bir cafeyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, İstanbul Florya'da bir kafeyi ziyaret etti ve vatandaşlarla sohbet etti.
|29 Nisan 2019 00:29
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mansur Yavaş, yağmur duasına katıldı
29 Nisan 2019 00:24
|29 Nisan 2019'dan önemli gündem başlıkları
29 Nisan 2019 00:05
|Erdoğan'dan, en yüksek oy alan 5 başkana ödül
28 Nisan 2019 23:38
|Prof. Dr. Ortaylı: Televizyondaki dil sorunu büyük problem
28 Nisan 2019 22:31
|'Vatandaşların evlere geçmelerinde bir sakınca yok'
28 Nisan 2019 22:21
|'Türkiye'deki üniversitelere ilgi artıyor'
28 Nisan 2019 22:07
|'Davutoğlu, Ak Part içindeki özeleştiri imkanını bitirdi'
28 Nisan 2019 21:33
|Erdoğan'dan Belediye Başkanı Arı'ya ödül
28 Nisan 2019 20:57
|Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı
28 Nisan 2019 19:23
|Ödüllü tiyatrocuyu yol bakım birimine verdiler!
28 Nisan 2019 18:34