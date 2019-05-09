MEB, uygulama birliği sağlamak için, acilen 'Ek Ders Bülteni' yayınlamalıdır

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176 . maddesindeki hükümler ile kimlere ek ders görevi verilebileceği belirlenmiştir.

İşte o madde;

"Ders Görevi

MADDE 89- Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur."

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Ders Ve Konferans Ücretleri" başlıklı 176 . maddesindeki hükümler ile kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına ne kadar ek ders ücreti ödeneceği belirlenmiştir.

İşte o madde;

Ders Ve Konferans Ücretleri

MADDE 176-Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir.

Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Bu madde kapsamında ücretle ders vermek üzere yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre ek ders ücreti ödenir.

Konferans ücreti her yıl bütçe kanunlarında gösterilir."

439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati sayıları zorunlu ek ders sayıları ile alabilecekleri azami ek ders sayıları belirlenmiştir.

Eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler ile merkez ve taşra teşkilatının diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları veya okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve benzeri diğer hususların yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar 16/12/2006 tarihinde yayınlanmıştır.

Söz konusu Kararın uygulanmasında birlik ve beraberliğin sağlanması ile oluşabilecek muhtemel tereddütlerin önüne geçilmesi bakımından Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu bir Genelge yayımlamıştır.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki düzenlemelerle ek ders saatleri ve ödemelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Kanunun, Kararın, genelgenin ve toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında oluşan tereddütler üzerine MEB yüzlerce görüş yazısı yayınlamıştır.

Artık 2007/19 nolu genelge hükümleri ve görüş yazıları tereddütleri gidermeye yetmemektedir.

MEB; Ek ders ödemelerinde, kimlerin hangi durumlarda hangi derslere gireceğine dair sıkça sorulan sorulara cevap olmak suretiyle sorunların daha kısa sürede ve mahallinde çözümünü gerçekleştirmenin yanında uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla hangi durumlarda kimlerin ne kadar ek ders alacağını açıklayan bir Ek Ders Bülteni yayınlamalıdır.

Çünkü; MEB'e bağlı okullarda, yöneticilere ve öğretmenlere yapılan ek ders ödemelerinde aynı ilin ilçesinden ilçesine hatta aynı ilçenin okulundan okuluna farklılık gösteren keyfi uygulamalar bulunmaktadır.

Not: MEB, bu şekilde bir bülteni 2016 yılı öncesindeki karar ve uygulamalar için 2014 yılında yayınlamıştı fakat bu bülten şu an geçerli değildir.

Ahmet KANDEMİR