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MHP'den tepki: FETÖ ve üst akıl devrede

MHP kurmayları, 'Cumhur İttifakı MHP tarafından bitirilecek' iddialarının Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı öncesi FETÖ ve üst akıl tarafından bilerek yayıldığını söyledi
 29 Nisan 2019 07:20
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MHP'den tepki: FETÖ ve üst akıl devrede

31 Mart'ın ardından İstanbul'da seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceği kararına ilişkin gözler YSK'ya çevrilirken, önemli bir iddia ortaya atıldı. MHP'nin Cumhur İttifakı'nı bugün yapacağı bir toplantıda bitireceğine yönelik iddialar sosyal medya başta olmak üzere siyaset kulislerini hareketlendirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Başkanlık Divanını toplayacak. Her pazartesi rutin olarak toplanan MHP Başkanlık Divanında Bahçeli, YSK'nın kararı öncesi kurmaylarıyla bir değerlendirme yapacak. MHP'de, bugün Başkanlık Divanı haricinde başka bir toplantı olmadığı öğrenildi.

İttifakın özellikle partileri üzerinden bitirilmeye çalıştığına dikkat çeken MHP kurmayları "Bu ittifak 2023 yılına kadar gitmeyecek algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu da bizzat FETÖ ve üst akıl yapıyor. Cumhur İttifakı'nı özellikle MHP üzerinden bozmaya çalışıyorlar" dedi.

Cumhur İttifakı'nın sapasağlam yoluna devam ettiğini belirten kurmaylar "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için desteğimiz 2023 yılına kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim öncesi "Ankara, İstanbul ve İzmir'de kaybedilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılabilir" sözlerini kullanmaya çalıştıklarını aktaran kurmaylar "Ağızlarındaki bakla yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslında daha fazla şeyler söyleyecekler ama YSK'nın kararının etkilenmemesi için susuyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Ebru Karatosun

Türkiye
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