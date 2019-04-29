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Ağır yaralı Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu 7 futbolcu yaralandı. Alanya'dan gelen son dakika haberinde Josef Sural'ın hayatını kaybettiği açıklandı
 29 Nisan 2019 08:05
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Ağır yaralı Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti

Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor, Kayserispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kara yoluyla Kayseri'den dönmek isteyen Çek forvet Josef Sural, Djalma, Baiano, Senegalli golcü Papiss Cisse, Sackey, Welinton ve dünkü maçta golü atan Steven Caulker VİP minibüs kiraladı. Bu minibüs Alanya şehir merkezine 5 km kala yoldan çıkarak devrildi! Alanyaspor resmi hesaplarından Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini son dakika olarak açıkladı...

Alanya'dan acı haber geldi; Çek futbolcu Josef Sural yaşam mücadelesini kaybetti ve hayatını kaybetti! Kayseri'den dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VİP minibüs Antalya - Alanya yolunda, şehir merkezine yalnızca 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıktı, aracın devrilmesi üzerine arabadaki 7 futbolcu yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan futbolcuları ziyarete ilk olarak kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, takım arkadaşları geldi! Acil olarak ameliyata alınan ve ameliyattan çıkan Josef Sural'ın kısa süre önce doğum yapan eşi de hastaneye koştu. Minibüs şöförünün ilk ifadesi de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için VIP minibüs kiraladı. Kayseri'den 2 şoför ve futbolcular ile birlikte yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı futbolculardan Sural'ın durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındı. Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Futbolculardan Sackey'in kolunda kırık tespit edilirken, Welinton'un ise başından hafif yaralandığı öğrenildi. Diğer futbolcular ise hastanede kontrol amaçlı tutulduğu belirtildi. Minibüsün 2 şoförü de gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ŞOFÖR UYUYA KALMIŞ"

Kaza hakkında gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuya kaldığından dolayı kazanın gerçekleştiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının Pazartesi günü olması nedeniyle maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete iki gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamışlar. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Şu anda Sural ağrı yaralı. Durumu da kritik. Hastanede bekliyoruz. Ameliyattan yeni çıktı. Diğer 6 futbolcunun da kırıkları olanlar var. Onlar da gözlem altında. Hayati tehlikeleri yok. Maalesef Sural'in hayati tehlikesi var. Şimdi doktorundan bilgi aldık ve bekliyoruz" dedi.

Bir gazetecinin şoförün uyuduğu iddiasını sorması üzerine Başkan Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz bekliyoruz. Allah şifa versin" yanıtını verdi.
İhlas Haber Ajansı
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