CHP'ye listeyi kimler verdi?

CHP'nin, 31 Mart yerel seçimlerinde görev yapan sandık kurulu başkanları ve memurların listesine seçim öncesi ulaştığı ortaya çıktı.

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile İstanbul'la ilgili bir skandalı daha deşifre etti. Özel, CHP'nin AK Parti'nin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini cep telefonu numaralarıyla birlikte alıp başkanlara mesaj çektiğini belirterek, CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta'nın sandık kurulu başkanlarına gönderdiği mesajları paylaştı. CHP'li Usta'nın seçimden üç gün önce sandık kuruluna gönderdiği mesajda "Değerli sandık başkanım. Adeta bir demokrasi şöleni havasında yaşanmasını temenni ettiğimiz 31 Mart seçimlerinde aldığınız görev, hepimizin geleceği için çok önemlidir. Sağlam bir irade, yüksek görev bilinci gerektiren bu görevi hakkı ile yerinize getireceğinizden en ufak şüphemiz dahi yoktur. Sizlere her zaman olduğu gibi güveniyor, görevinizde başarılar diliyorum. CHP Pendik Belediye Başkan adayı Salih Usta" ifadeleri yer aldı.

CHP'li adayın seçimden bir gün önce gönderdiği başka bir mesajda ise "Değerli sandık başkanım. 31 Mart seçimlerinde aldığınız görev hepimizin geleceği için çok önemlidir. Sizlere her zaman olduğu gibi güveniyor, görevinizde başarılar diliyorum" dediği görüldü.

Özel'in açıklaması "Siyasi partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini CHP'ye kim verdi" sorusunu gündeme getirdi.

İZAH EDİLEMEZ GÖREVLENDİRME

31 Mart yerel seçimlerinde 94 bin 703 kamu görevlisi sandık kurullarında vazife beklerken, dışarıdan 19 bin 623 kişinin görevlendirildiği ortay çıkmıştı. AK Parti'nin YSK Temsilcilisi Özel, "Şu sayılara iyi bakalım mülki idareden gelen kamu görevlisi sayısı 134 bin 351, bunun 39 bin 648'ini görevlendirip, 94 bin 703 kişi görev beklerken, 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini 298 Sayılı Yasanın 23. maddesinin son fıkrasına sığınarak hiç kimse izah edemez" açıklamasını yapmıştı.