Sakarya'da kan donduran dram: 4 ölü

Sakarya'da müteahhitlik yapan İsmail Bozbay (42), önceki akşam birlikte iş yaptığı inşaat firması sahibi Ahmet Kuzgun'un (32) ofisine giderek, alacağı parayı istedi. Kuzgun ise parayı veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışmanın ardından ofisten ayrılan İsmail Bozbay, tabancasını alarak geri dönüp, namaz kılan Ahmet Kuzgun'u öldürdü. Ardından evine giden İsmail Bozbay, 4 yaşındaki kızı Serra Bozbay ile 36 yaşındaki eşi Aycan'ı da aynı tabanca ile namaz kıldığı sırada vurarak öldürdü. Daha sonra kendisini başından vurup yaşamına son verdi. İnşaat firması çalışanları, ofise geldiklerinde Ahmet Kuzgun'un cesedini bulunca, polisi aradı. Ofisteki incelemenin ardından itilafı öğrenen polis, İsmail Bozbay'ın evine gidince, 3 cesetle daha karşılaştı. Cesetler, yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, polis evde İsmail Bozbay'ın bıraktığı intihar mektubunu buldu.

KAZAYLA VURDUM

Mektupta, Ahmet Kuzgun'dan alacağı olduğunu, parayı ödeyemeyeceğini söylediğinde de korkutmak isterken kazayla vurduğunu öne süren Bozbay, eşini ve kızını da kendisinden sonra perişan olmamaları için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. 4 sayfalık mektupta ayrıca daha önce borsaya para yatırdıkları ve bu sebeple aralarında tartışmaların yaşandığına dair iddialar yer alıyor.

HÜSEYİN CUMALI