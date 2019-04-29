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Durgun olan konut piyasasında ilk fon için düğmeye basıldı

İnşaat sektörü ile birlikte bankaları da rahatlatacak gayrimenkul fonu için düğmeye basıldı. Ziraat Portföy, KONUTDER üyeleriyle 5 milyar TL büyüklüğündeki ilk fonu kurdu
 29 Nisan 2019 08:45
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Durgun olan konut piyasasında ilk fon için düğmeye basıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 'gayrimenkul fonu' için ilk adım atıldı. Ziraat Portföy geçtiğimiz hafta KONUTDER üyeleriyle ilk fonu kurdu. Fona hangi bankaların katılacağı 3 Mayıs'a kadar netleşecek.

YENİLERİ YOLDA

Portföyünde, markalı konut ve ticari gayrimenkullerin yer alacağı ilk fonun büyüklüğü 5 milyar TL olacak. Bu fonu, farklı büyüklükteki diğer gayrimenkul fonlarının izlemesi öngörülüyor. Bankalar birleşerek ya da tek tek inşaat şirketleriyle farklı büyüklüklerde başka fonlar da kurabilecek. Ortaklık yapısının yüzde 80 finansal kurumlar, yüzde 20 inşaat şirketleri şeklinde olması öngörülüyor.

KOMİTE BELİRLEYECEK

Bu fonun içine alınacak gayrimenkuller 'Yatırım Komitesi' tarafından tespit edilecek. Komitede bankalar ve finans kuruluşlarında kredi riski olan konut geliştiricileri yer alacak. Her bir gayrimenkul bu komite tarafından tek tek konuşularak belirlenecek. Komitenin karar vereceği ve gelecek vaat eden ekspertiz değerlerinde yükselme beklenen konut ve ticari alanlar seçilecek.

ÜÇTE BİRİ TİCARİ OLACAK

Fonda kira getirisi olan, sıfır, iskanlı, tüm yasal izinleri alınmış, markalı konut ve ticari gayrimenkuller olacak. Fona girecek gayrimenkullerin kira getirisi nedeniyle üçte birinin ticari ünitelerden oluşan bir sepet olması planlanıyor. İkinci el konutlar fon kapsamına girmeyecek. Konutların veya ticari birimlerin tapuları bankalara geçecek.

NİTELİKLİ YATIRIMCIYA AÇILACAK

Fondakigayrimenkuller menkul kıymetleştirilmiş olacak. Bu fona alınan gayrimenkullerden kira getirisi elde edileceği için nitelikli yatırımcıların ilgisini çekeceği belirtiliyor. Yatırımcı tahvil-hisse senedi alır gibi gayrimenkul fonundan pay alacak. Fondaki gayrimenkuller kira geliri yaratacağı gibi değerlerini bulması durumunda satışları da gündeme gelecek.

TAPU HARCINDAN MUAFİYET İSTENİYOR

Gayrimenkuller fona alınırken tapu maliyeti de çıkacak. Banka borca mahsuben konutu aldığında tapu harcı ve alım-satım vergisi yok. Ancak ayrı bir tüzel kişilik olarak fona devredileceği için yüzde 3 tapu harcı olacak. Bunun ciddi bir yük getireceğini belirten bankalar, fona satılan gayrimenkullerde tapu harcı alınmayacağına dair bir düzenlemenin yapılması gerektiğini belirtiyor.

FON 5 YILDA KAPANACAK

5 yıl içinde fon kapanacak. Bankalara borcu olan inşaat şirketleri 4 senede gayrimenkullerin satılamaması durumunda geri alabilecekleri taahhüdünde de bulundu.

BANKALAR İSKONTO İSTEYECEK

Bankalara kredi borcu olan inşaat şirketlerinin fon bünyesine alınacak gayrimenkullerinin değer tespiti Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı ekpertiz şirketleri tarafından yapılacak. Belirlenen değerleme üzerinden bankalar iskonto da talep edecek. Böylece gayrimenkuller fona geçerken belli bir kar sağlanmış olacak. Bunun için şu anda yüzde 10 oranı konuşuluyor. Gayrimenkullerin değerleme çalışması tamamlandıktan sonra fonun büyüklüğü ortaya çıkacak. Gayrimenkuller fona devredildikten sonra inşaat şirketinin bankaya olan kredi borcu mahsup edilecek. Bankaların bilançosu rahatlayacak, borçlu inşaat şirketlerinin de hareket kabiliyeti artacak.
Sabah
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