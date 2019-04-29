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Yerli otonun taht kavgası

Yerli ile ithal otomobil arasındaki fark kapanıyor. 2013'te yüzde 22.1 ile tarihinin en düşük seviyesine inen yerli otoların payı Mart 2019 itibarıyla yüzde 41.3'e çıktı
 29 Nisan 2019 09:00
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Yerli otonun taht kavgası

Türkiye'de ithal otomobillerin pazar payı gerilerken, yerli üretilen modellerin payı artmaya başladı. 2013'te yüzde 22.1 ile tarihinin en düşük seviyesinde olan yerli otomobillerin payı, 2015'te yüzde 25.7'ye, 2017'de yüzde 30'a çıktı. 2018'de 36.7'e kadar yükselen yerli otomobilin pazar payı 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 41.3'e ulaştı. Böylece yerli otoların pazar payı son altı yılda neredeyse ikiye katlandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (OGD) verilerine göre, ithal otomobillerin pazar payı 2013'te yüzde 77.9 ile en yüksek seviyesine çıktı. 2017'de yüzde 70, 2018'de 63.3'e geriledi. İthalatın kan kaybı 2019'da daha da hızlandı. Yılın ilk üç ayında yüzde 58.7'e indi.

Yerli-ithal oto dengesindeki değişim, yerli üreticilerin binek otomobil yatırımlarıyla başladı. Pazarda satışa sunulan yerli modellerin sayısının artmasıyla birlikte, ithalatın payı düşmeye başladı. 2018 ve 2019'da yerli otomobillerin yükselişi daha hızlandı. Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket, ithal otoların fiyatlarını yukarı çekti. Yerli otolar ise fiyat avantajı nedeniyle cazip hale geldi.

İthal otomobillerin pazar payı kaybetmesinin bir başka nedeni ise pazardaki daralma gerekçesiyle, markaların yeni modellerini Türkiye'ye rötarlı getirmesi. İthal otonun payının 2019 sonunda yüzde 62.8 olarak gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak, bu tahmin şimdiden geride kaldı. Farklı bir gelişme olmazsa yerli otolar yıl sonunda tarihinin en yüksek pazar payına kavuşacak.

5 MARKA ÜRETİM YAPIYOR

Tofaş Bursa'da Fiat Egea, Oyak Renault Bursa tesislerinde, Megane Sedan ve Clio, Toyota Adapazarı'nda C-HR ile Corolla Sedan, Hyundai Assan İzmit'te i10 ile i20, Honda ise İzmit Şekerpınar'daki tesisinde Civic Sedan modelinin üretimini gerçekleştiriyor.

En çok satan yerli modeller

Fiat Egea 9978

Renault Clio 5636

Renault Megane 4853

Honda Civic 2864

Toyota Corolla 2707

Ufuk Sandık
Sabah
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