15 Temmuz Gazisi: Ailem yardım paramı alıp evden kovdu
15 Temmuz Gazisi olan B.P.T. kendisinin memur olmasına rağmen yardım ödemelerinin devam ettiğini, yardım ödemelerini babası ile üvey annesi tarafından gasp edildiğini iddia ederek, yardım parasının kesilmesini talep etti.
|29 Nisan 2019 08:51
|Yazdır
15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralan B.P.T. aldığı yardım paraları babası ve üvey annesi tarafından alıkonulduğunu, babası ve üvey annesi tarafından evden kovulduğunu iddia etti.
16 yaşındayken yaralanan B.P.T. kendisine verilen istihdam hakkını kullanarak memur olduğunu, memur olmasına rağmen yardım parasının ödemesi babası ile üvey annesine devam etmesi nedeniyle söz konusu yardım parasının kesilmesini talep etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanlık'tan bedelli askerlik ve ihraç açıklaması
29 Nisan 2019 14:31
|2019 yılı fitre miktarı belli oldu
29 Nisan 2019 12:40
|TANAP, Sağlık Bakanlığına 20 ambulans hibe etti
29 Nisan 2019 12:09
|İşte Türkiye'nin yeni taarruz helikopteri
29 Nisan 2019 10:41
|İstanbul Havalimanı metro hattı hızla ilerliyor
29 Nisan 2019 09:48
|Mevlana, 'Atanacak yöneticilerin geçmişi çok önemlidir' diyor!
29 Nisan 2019 07:00
|Türkiye'de eğitilen Afgan kadın polisler mezun oldu
28 Nisan 2019 23:01
|Kütahya Tarım Kredi Kooperatifi, hiçbir kadını almadı
27 Nisan 2019 22:23
|Kamunun VERBİS'e kayıt yükümlülüğü başladı
27 Nisan 2019 12:15
|e-Devlet'ten size ait sabit hatları sorgulayabilirsiniz
27 Nisan 2019 11:29