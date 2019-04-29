15 Temmuz Gazisi: Ailem yardım paramı alıp evden kovdu

15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralan B.P.T. aldığı yardım paraları babası ve üvey annesi tarafından alıkonulduğunu, babası ve üvey annesi tarafından evden kovulduğunu iddia etti.

16 yaşındayken yaralanan B.P.T. kendisine verilen istihdam hakkını kullanarak memur olduğunu, memur olmasına rağmen yardım parasının ödemesi babası ile üvey annesine devam etmesi nedeniyle söz konusu yardım parasının kesilmesini talep etti.