Kılıçdaroğlu'na hakaret eden doktorun işine son verildi
|29 Nisan 2019 08:59
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olmasına göndermede bulunarak hakaret etmeyi amaçlayan ve 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı içeren sözleri büyük tepki çekmişti.
Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrasında Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta açıklama yaptı.
Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır" diye yazdı.
Usta daha sonra da "İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir" ifadelerini kullandı.
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