İntihar eden BAE ajanı hakkında savcılıktan açıklama
|29 Nisan 2019 10:40
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Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ve MİT tarafından İstanbul'da yakalanan iki casustan biri olan Zaki Y. M, Silivri Cezaevi'nde intihar etti. Casusun, kendini asarak intihar ettiği öğrenildi.
İntihar eden şüpheli, BAE için çalıştığı iddiasıyla "casusluk" suçundan 10 gün önce tutuklanmıştı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla 10 gün önce casusluk suçundan tutuklanan şüphelinin cezaevinde kaldığı tek kişilik odada dün nöbetçi infaz koruma memuru tarafından banyo kapısında asılı olarak bulunduğunu açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Zaki Y.M. Hasan'ın, başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, "uluslararası casusluk yapma" ve "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlarından, sevk edildiği İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Nisan'da tutuklandığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tutuklu Hasan'ın, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı tek kişilik odasında, cezaevi görevlileri tarafından 28 Nisan'da saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutukluya yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde, Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumdan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştır. Konu hakkında gerektiği taktirde bilahare bilgilendirme yapılacaktır."
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